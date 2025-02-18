نادي طاقة يحتفي باللجان العاملة والداعمين

صلالة من عوض دهيش احتفى نادي طاقة الرياضي بتكريم اللجان الرئيسية بالنادي لعام 2024م وذلك بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه رعي الاحتفالية سعادة الشيخ مسلم بن احمد المعشني والي ولاية ضنك بخضور الشيخ سالم بن محمد المعشني رئيس مجلس إدارة نادي طاقة وعدد من المسئولين ورؤساء اندية المحافظة ومنتسبي وداعمي النادي في بداية الاحتفالية القى الشيخ سالم بن محمد المعشني رئيس مجلس إدارة نادي طاقة كلمة النادي رحب فيها براعي الحفل والحضور وقال احتفاء بالنجاحات والإنجازات نلتقي لنحتفي بنجاحات نادي طاقة خلال عام 2024م والتي تعكس روح التعاون والتكامل بين مختلف مؤسسات الدولة واللجان الثقافية والرياضية والإعلامية والاجتماعية وأضاف هذه الإنجازات ليست مجرد ارقام بل دعائم لمستقبل واعد يبنى علي العمل الجماعي والتخطيط السليم. وقد تم تقديم عرض مرئي تحدث عن لإنجازات التي افرزتها لجان النادي بعدها قام راعي الاحتفالية بتكريم الجهات الحكومية والأهلية والخاصة والفراد الذين ساهموا في دعم مسيرة النادي .

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