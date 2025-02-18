المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم توقع اتفاقية تعاون لتمويل تشييد ميدان لسباقات الهجن

بتكلفة 350 ألف ريال عماني

وقعت المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم اتفاقية تعاون مع شركة فولكن للحديد الأخضر التابعة لمجموعة جندال شديد للحديد والصلب العالمية؛ لتمويل إنشاء ميدان لسباقات الهجن بالدقم ضمن مساهمة الشركة في مجال الاستثمار الاجتماعي. وقع اتفاقية التعاون نيابة عن إدارة المنطقة المهندس أحمد بن علي عكعاك الرئيس التنفيذي للمنطقة، وعن شركة فولكن للحديد الأخضر يوسف بن سليمان الريسي، ويأتي إنشاء ميدان سباقات الهجن بعد تخصيص أرض للميدان من قبل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بمساحة 4.8 مليون متر مربع، ويبلغ طول الميدان حوالي 6 كم.

وقال المهندس أحمد بن علي عكعاك الرئيس التنفيذي للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم إن تشييد ميدان سباقات الهجن بالدقم يأتي في إطار جهود إدارة المنطقة والشركات العاملة فيها لتعزيز الخدمات المقدمة للأهالي وتعزيز الاستثمار الاجتماعي.

وأضاف تتميز ولاية الدقم والولايات المجاورة لها بتربية الهجن العمانية الأصيلة، ونعمل بالتعاون مع الشركات العاملة في المنطقة على تمكين أصحاب الهجن من ممارسة هذه الهواية، مشيرا إلى أن ميدان سباقات الهجن يهدف إلى تشجيع رياضة الهجن وتعزيز قدرات الدقم في استضافة الرياضات المحلية، ووفقا لاتفاقية التعاون ستقوم شركة فولكن للحديد الأخضر بتمويل إنشاء الميدان بمبلغ 350 ألف ريال عماني، وقال يوسف بن سليمان الريسي فولكن للحديد الأخضر إن مساهمة الشركة في تمويل إنشاء ميدان سباقات الهجن بالدقم يعكس التزام الشركة بالمساهمة في مختلف البرامج والفعاليات التي تخدم المجتمع المحلي بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.

وتنص اتفاقية التعاون على أن يتم إنشاء ميدان سباقات الهجن وفقا للمواصفات المحددة من قبل الاتحاد العُماني لسباقات الهجن، ويتضمن المشروع بناء حواجز جانبية لمضمار السباق باستخدام الحديد أو الألمنيوم أو تكون مصنوعة بالكامل من الحديد، كما سيتم إنشاء 7 بوابات انطلاق وفقا للمواصفات التي يحددها الاتحاد العماني لسباقات الهجن، ويتضمن المشروع أيضا تركيب لوائح إرشادية على طول الميدان للإشارة إلى مختلف مسافات السباق، وإنشاء أبراج مراقبي السباق لتصوير المسابقات، بالإضافة إلى إنشاء مدرجات للجمهور إلى جانب منصة مخصصة لكبار الشخصيات.