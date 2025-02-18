انطلاق المرحلة الثانية لدوري ناشئي اليد الشاطئية بمجمع بوشر

تنطلق غدا « الخميس» المرحلة الثانية لدوري كرة اليد الشاطئية للناشئين للموسم الرياضي 2024/2025 م مواليد 2008 م وما فوق، حيث تم تقسيم الأندية المتأهلة من المرحلة الاولى على مجموعتين المجموعة الاولى تضم أندية العروبة والسويق وعبري والاتحاد والمجموعة الثانية اندية صحم ومسقط والنصر وخصب حيث تختتم منافسات الدوري يوم السبت القادم تحت رعاية عادل بن عبدالله الفارسي رئيس مجلس إدارة نادي صحم في الساعة الثانية والنصف ظهرا بالملعب الرملي بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر بحضور موسى بن خميس البلوشي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة اليد وأعضاء مجلس الادارة .

وسوف يقام في اليوم الاول بالمرحلة الثانية 4 مباريات مباراتان في المجموعة الاولى يلعب السويق مع عبري في الساعة الخامسة وخمسة واربعين دقيقة مساء تليها المباراة الثانية بين العروبة والاتحاد في الساعة السابعة وخمس عشرة دقيقة مساء، وتقام ايضا مباراتان في المجموعة الاولى يلعب صحم مع النصر في الساعة الخامسة مساء وتجمع المباراة الثانية خصب مع مسقط في الساعة السادسة والنصف مساء تقام جميع المباريات على الملعب الرملي بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر وتستكمل مباريات المجموعة الاولى يوم الجمعة القادم باقامة 4 مباريات في الفترة الصباحية مباراتين يتباري عبرى مع العروبة في الساعة الثامنة والنصف صباحا والمباراة الثانية تجمع السويق مع الاتحاد في الساعة العاشرة صباحا وفي الفترة المسائية يلتقي عبري مع الاتحاد في الساعة الخامسة مساء ويلعب السويق مع العروبة في الساعة السادسة والنصف مساء .وفي المجوعة الثانية يلتقي خصب مع النصر في الساعة التاسعة وخمس عشرة دقيقة صباحا تعقبها المباراة الثانية بين مسقط وصحم في الساعة العاشرة وخمس واربعين دقيقة صباحا وفي الفترة المسائية يتبارى النصر مع مسقط في الساعة الخامسة وخمس واربعين دقيقة مساء، وتختتم بمباراة خصب مع صحم في الساعة السابعة وخمسة عشر دقيقة مساء .

يتأهل من كل مجموعة الفريقين الحاصلين على المركزين الاول والثاني الى الدور النصف النهائي الذي يقام يوم السبت القادم باقامة مباراتين في الفترة الصباحية يلعب أول المجموعة الاولى مع ثاني المجموعة الثانية وأول المجموعة الثانية مع ثاني المجموعة الاولى والفائز منها يصعد الى المباراة النهائية التي تقام في الساعة الثانية والنصف ظهرا وتسبق المباراة النهائية مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في الساعة الواحدة والنصف ظهرا تلعب جميع المباريات بالملعب الرملي بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر .