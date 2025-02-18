سحب قرعة دوري الدرجات بنادي المصنعة

المصنعة ـ خليفة بن عبدالله الفارسي : أجرت لجنة شؤون الفرق الأهلية بالنادي المصنعة قرعة دوري النادي للموسم 2025م بحصن برج ال خميس بحضور نصر بن مبارك المجيني رئيس لجنة شؤون الفرق الأهلية وعدد من رؤساء وممثلي الفرق ومجلس إدارة النادي حيث تم شرح نظام قرعة البطولات والتي تتكون من أربع بطولات وهي بطولة السوبر و تضم أربع فرق يشارك فيها 4 فرق وهي القريم الجزيرة برج الخميس الملدة ثانيا بطولة كأس النادي والتي تضم 25 فريقا من الفرق التابعة للنادي والتي ستقام خلال شهر رمضان المبارك ثالثا قرعة دوري الدرجة الأولى يشارك بها 16 فريقا حيث يقام الدوري لنظام المجموعات موزع على أربع مجموعات رابعا دوري النخبة يشارك بها 16 فريقا موزعة على أربع مجموعات ومن المقرر أن تنطلق بطولتين دوري الدرجة الأولى ودوري النخبة خلال شهر أبريل من العام الجاري .

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