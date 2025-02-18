الحصان «العريق» للخيالة السلطانية يحل وصيفا فـي منافسات التاج الثلاثي العربي بأبوظبي

حل الحصان العريق للخيالة السلطانية في المركز الثاني، وذلك في منافسات الشوط الرابع ضمن الجولة الأولى من سباق التاج الثلاثي العربي لمسافة ١٦٠٠ متر على مضمار نادي أبوظبي للفروسية بدولة الإمارات العربية المتحدة. وجاء فوز الحصان العريق بقيادة الفارس المعتصم البلوشي وإشراف المدرب فهد الحجري. تجدر الإشارة إلى أن الحصان العريق ينحدر من سلالة الحصان ميسور، وتعد هذه المشاركة الأولى له على مضامير سباقات الخيل العشبية.

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