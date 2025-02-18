٢٥ فبراير سحب قرعة البطولة اعلن اتحاد غرب آسيا لكرة القدم عن استضافة الاتحاد العماني لكرة القدم منافسات النسخة السادسة من بطولة اتحاد غرب آسيا تحت ٢٣ عاما بمسقط خلال الفترة من ١٩ إلى ٢٥ مارس القادم بمشاركة ٨ منتخبات هي: سلطنة عُمان، والأردن، والإمارات، والبحرين، والسعودية، وسوريا، ولبنان والكويت وحدد اتحاد غرب آسيا يوم الثلاثاء ٢٥ فبراير الجاري موعداً لسحب القرعة التي سيتم نقلها مباشرة عبر قناة الاتحاد على يوتيوب. وتأتي هذه البطولة ضمن أجندة مسابقات اتحاد غرب آسيا للعام 2025، قبل إقامة التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات هذه الفئة المقررة في سبتمبر ٢٠٢٥. وعبر اتحاد غرب آسيا لكرة القدم عن اعتزازه باستضافة الاتحاد العماني للنسخة القادمة من البطولة، الأمر الذي يأتي تأكيداً لاستمرارية التعاون المشترك بين الطرفين وامتداداً لتفاعل الاتحاد العماني، الذي سبق وأن استضاف في العام الماضي بنجاح وتميز بطولة الناشئين العاشرة التي جرت على ملعب مجمع السعادة بمدينة صلالة، وإيران أولاً.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سلطنة عمان تستضيف بطولة اتحاد غرب آسيا لكرة القدم تحت ٢٣ عاما على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.