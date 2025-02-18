العلوي حكما عاما لأولى جولات كأس العالم للسباحة فـي مصر

اختارت اللجنة الفنية الدولية للسباحة في المياه المفتوحة حكمنا الدولي عبدالمنعم بن خميس العلوي عضو اللجنة الفنية الدولية للسباحة في المياه المفتوحة؛ ليكون حكما عاما لأولى جولات كاس العالم للسباحة في المياه المفتوحة والتي ستقام في منتجع سوما بيه في مدينه الغردقة بجمهورية مصر العربية خلال الفترة من 21-22 فبراير الحالي، وذلك بمشاركه 129 مشاركا يمثلون 28 اتحادا وطنيا ، حيث يشارك في فئه الرجال عدد73 سباحة ويشارك في فئة السيدات 56 سباحة ، كما يشارك في سباق التتابع 4+1500 م عدد 16 منتخبا .

وسوف يعقد الاجتماع الفني في تمام الساعة 5 بعد العصر في اليوم الذي يسبق البطولة في فندق الشيراتون، وذلك لاعتماد اهلية اللاعبين المشاركين وشرح تفاصيل السباق وخط السير وايضاً سيتم عرض خطة السلامة لاي حدث طاريء قد يحدث اثناء المسابقة، وبعدها سيكون اجتماع الحكام لتوزيع المهام عليهم ومناقشة آخر التعديلات في القانون الدولي للسباحة في المياه المفتوحة .