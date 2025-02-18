لقاء مثير يجمع الرواحي والبرواني فـي نصف نهائي فئة محترفـي الرجال

فـي بطولة عمان المفتوحة للتنس
تقام اليوم منافسات الدور نصف النهائي لفئة الرجال ضمن منافسات بطولة عمان المفتوحة للتنس التي ينظمها الاتحاد العماني للتنس على ملاعب التنس بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر بعد ان شهدت البطولة مشاركة كبيرة قرابة 200 لاعب ولاعبة من مختلف الاعمار والجنسيات المقيمة على ارض السلطنة .
ويجمع لقاء اليوم والذي يعد الابرز في فئة المحترفين للرجال بين اللاعب يونس الرواحي احد ابرز اللاعبين المرشحين لنيل لقب فئة الرجال امام اللاعب عبدالله البرواني صاحب الخبرة والامكانيات في لقاء عماني خالص سيشهده الملعب الرئيسي في الساعة السادسة مساء، والذي سيكون محط انظار جميع المشاركين في البطولة ويسعى كلاهما للوصول الى نهائي البطولة بعد ان تمكن اللاعب منير الرواحي من الوصول الى المباراة النهائية .
وكان اللاعب عبدالله البرواني قد تغلب على اللاعب النيجيري ايزيك بنتيجة 6/2 و 7/5 ضمن لقاءات فئة الرجال المحترفين وكان ايزيك قد حصل على المركز الثاني في النسخة الماضية ومن ضمن اللاعبين الاجانب البارزين في سلطنة عمان.
وفي فئة فوق 65 سنة رجال للرواد تمكن اللاعب ناصر الراشد من الفوز على اللاعب الهندي رامكشان 6/صفر و6/صفر وفي لقاء النصف النهائي في فئة فوق 45 سنة تمكن اللاعب اسهامنت من الفوز على اللاعب فيكرام بنتيجة 6/صفر و6/صفر.
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