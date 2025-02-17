المولد يحث منتخب الناشئين على إسعاد الجماهير اليمنية
حثَّ وزير الشباب والرياضة الدكتور محمد المولَّد، لاعبي المنتخب الوطني للناشئين والجهازين الفني والإداري بمعسكرهم التدريبي بالعاصمة صنعاء، على الاستفادة من مرحلة الإعداد ورفع وتيرة التدريب.
وأشار الوزير المولّد خلال لقاءه اليوم بعثة المنتخب إلى أهمية الجهوزية البدنية والنفسية من أجل الوصول للجاهزية التي تؤهِّل المنتخب لتقديم النتائج المتميزة التي تلبِّي آمال وتطلعات الجماهير اليمنية في النهائيات الآسيوية، المقرَّر إقامتها خلال أبريل المقبل.
وخلال اللقاء الذي حضره وكيل قطاع الرياضة علي هضبان، ورئيس فرع اتحاد القدم بالأمانة راجح القدمي، أوضح وزير الشباب والرياضة أن منتخب الناشئين يحظى بجلِّ الرعاية والاهتمام من كلِّ قيادات الدولة.
ولفت إلى أن الجماهير اليمنية تؤمِّل خيرًا على عطاءات المنتخب وتشريفه لوطنه وجمهوره بكلِّ أطيافه، ما يستوجب التحلِّي بروح المسؤولية، والإصرار على التمثيل المشرِّف للرياضة اليمنية في البطولة القارِّية المقبلة.
فيما أكد وكيل قطاع الرياضة علي هضبان ورئيس فرع اتحاد القدم بالأمانة راجح القدمي، الحرص على استفادة المنتخب من كل معطيات التفوق، وتقديم الأداء الذي يليق باسم اليمن وتجسيد إرادة أبنائه الطامحين في تحقيق الإنجازات الرياضية.
بدوره ثمن إداري منتخب الناشئين عبدالرقيب العديني، دور قيادة وزارة الشباب والرياضة، على الرعاية والاهتمام بالمنتخب والحرص على تذليل كل الصعوبات، بما يسهم في إنجاح تحضيرات المنتخب للنهائيات الآسيوية.
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