ساو باولو ـ أ.ف.ب: سجل النجم نيمار باكورة أهدافه منذ عودته إلى نادي سانتوس الذي بدأ مسيرته الاحترافية معه، ليفك عقمه التهديفي الذي تسبب له بالانتقادات في الآونة الأخيرة. لكن أفضل هداف في تاريخ المنتخب البرازيلي لم يجد طريقه إلى الشباك إلا من ركلة جزاء، وذلك بمواجهة ناد من الدرجة الرابعة في كرة القدم البرازيلية «أجوا سانتا» ضمن بطولة ولاية ساو باولو، ليساهم في فوز سانتوس 3-1. ورغم أنه لا يزال بعيدا عن أفضل مستوياته، فقد افتتح التسجيل في الدقيقة 14 بركلة خدعت حارس مرمى فريق أجوا سانتا. وسجل نيمار هدفه الـ 139 في 234 مباراة خاضها بألوان سانتوس، الذي تركه في 2013 للانضمام إلى أوروبا وتحديدا برشلونة الإسباني.

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