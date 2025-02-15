فوز كبير للسيتي وأرسنال يطارد ليفربول

فوز كبير للسيتي وأرسنال يطارد ليفربولواصل أرسنال مطاردة المتصدر ليفربول بفوزه على ليستر سيتي بهدفين دون رد، يوم السبت، في الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، والتي شهدت صعود مانشستر سيتي حامل اللقب إلى المركز الرابع بفوزه على نيوكاسل.

وسجل البديل الإسباني ميكل ميرينو هدفي أرسنال في الدقيقتين (81) و(87).

وبهذا الانتصار الذي يدخل أرسنال ضمن سلسلة من 15 مباراة متتالية من دون هزيمة، يرفع الفريق رصيده إلى 53 نقطة ليعزز مركزه في وصافة الترتيب، ويصبح على بعد 4 نقاط من ليفربول الذي يلتقي يوم غد الأحد على أرضه مع وولفرهامبتون واندررز.

بدوره تلقى ليستر سيتي الخسارة السادسة عشرة له هذا الموسم ليظل في المركز التاسع عشر برصيد 17 نقطة.

وفي مباراة ثانية، قاد المصري عمر مرموش مانشستر سيتي لتجاوز نيوكاسل بعدما تكفل بتسجيل ثلاثية من ضمن أربعة أهداف نظيفة فاز بها فريقه في اللقاء.

وسجل مرموش أهدافه الثلاثة في الدقائق (19) و(24) و(33)، بينما سجل الإنجليزي جيمس ميكاتي الهدف الرابع في الدقيقة (84).

وتجاوز حامل اللقب خسارته الثقيلة (5 - 1) في الجولة الماضية أمام أرسنال، ليرتقي للمركز الرابع بعدما رفع رصيده إلى 44 نقطة، بينما تراجع نيوكاسل للمركز السابع برصيد 41 نقطة.

كما تغلب بورنموث على مضيفه ساوثهامتون بثلاثية مقابل هدف في المواجهة التي جرت على استاد سينت ماري.

وسجل أهداف بورنموث كل من البوركيني دانغو واتارا، والاستكلندي ريان كريستي وماركوس تافيرنييه في الدقائق (14) و(16) و(83)، في حين سجل الغاني كمال الدين سليمانا هدف ساوثهامتون في الدقيقة (72).

وصعد بورنموث للمركز الخامس بعدما رفع رصيده إلى 43 نقطة، بينما تجمد رصيد ساوثهامتون عند 9 نقاط في المركز العشرين والأخير.

وواصل فولهام نتائجه الإيجابية بفوزه على نوتينغهام فورست بهدفين لواحد.

وأحرز الإنجليزي ايميل سميث روي، والنيجيري كالفين باسي هدفي فولهام في الدقيقتين (15) و(62)، وسجل النيوزيلندي كريس وود هدف نوتينغهام في الدقيقة (37).

وحقق فولهام انتصاره الثاني تواليا ليرفع رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد نوتينغهام فورست عند 47 نقطة في المركز الثالث.

وتعادل أستون فيلا مع إبسويتش تاون بهدف لمثله في اللقاء الذي جمعهما على استاد فيلا بارك.

وبادر إبسويتش بالتسجيل أولا عبر الإنجليزي ليام ديلاب في الدقيقة (56)، وسجل الإنجليزي أولي واتكينز لفريق أستون فيلا في الدقيقة (69).

ورفع أستون فيلا رصيده إلى 38 نقطة في المركز التاسع، بينما ظل إبسويتش تاون في المركز الثامن عشر بعدما رفع رصيده إلى 17 نقطة.

وتغلب برينتفورد على مضيفه وست هام يونايتد بهدف دون، في المواجهة التي جرت على استاد لندن الأولمبي.

وسجل الألماني كيفن شايد هدف اللقاء الوحيد لفريقه في الدقيقة الرابعة، ليرفع برينتفورد رصيده إلى 31 نقطة في المركز الحادي عشر، بينما بقي وست هام يونايتد في المركز السادس عشر برصيد 27 نقطة.