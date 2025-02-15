ريال مدريد يتعثر ويغامر بفقدان صدارة الليغا

ريال مدريد يتعثر ويغامر بفقدان صدارة الليغاأهدر المتصدر ريال مدريد فرصة لتوسيع الفارق عن ملاحقيه بتعادله 1-1 مع مضيفه أوساسونا في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، يوم السبت، بعدما خاض غالبية المباراة بعشرة لاعبين.

وافتتح كيليان مبابي لاعب ريال مدريد التسجيل في الدقيقة 15 بتسديدة من مسافة قريبة مكللا هجمة مرتدة سريعة، قبل أن يحصل جود بيلنغهام على بطاقة حمراء بعد مشادة مع الحكم في الدقيقة 39.

وأدرك أنتي بوديمير مهاجم أوساسونا التعادل في الدقيقة 58 من ركلة جزاء حصل عليها بعدما تعرض لتدخل من إدواردو كامافينغا داخل المنطقة.

وبعدما أخفق في الفوز في آخر ثلاث مباريات في الدوري، يصل رصيد ريال مدريد في الصدارة إلى 51 نقطة بفارق نقطتين أمام أتلتيكو مدريد ثاني الترتيب وثلاث نقاط أمام برشلونة صاحب المركز الثالث.

وفي مباراة أخرى، تعادل ليجانيس مع ضيفه ديبورتيفو ألافيس بثلاثة أهداف لكل منهما.

وسجل أهداف ليغانيس كل من الإسباني دانيال رابا هدفين من ركلتي جزاء في الدقيقتين (10) و(37)، قبل أن يضيف المغربي منير الحدادي الهدف الثالث في الدقيقة (88).

في حين أحرز أهداف ديبورتيفو ألافيس كل من الإسباني خوان جوردان هدفين في الدقيقتين (50) من ركلة جزاء، و(68)، وإنريكي غارسيا كيكي في الدقيقة (26).

ورفع ليغانيس رصيده إلى 24 نقطة في المركز الخامس عشر، فيما رفع ديبورتيفو ألافيس رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثامن عشر.