ختام مهرجان رياضات الخيل التقليدية بولاية صور

بمشاركة ١٢٠ خيلا

صور ـ من عبدالله بن محمد باعلوي :

رعى صاحب السمو السيد نادر بن محمد بن عباس آل سعيد عصر أمس الاول مهرجان رياضات الخيل التقليدية بولاية صور بمحافظة جنوب الشرقية، والذي نظمه نادي صور للفروسية بشاطئ نعمة بولاية صور وبحضور عدد من أصحاب السعادة والشيخ عبد الملك بن مهنا الهنائي، نائب والي صور بنيابة طيوي وفيصل بن علي ال فنه رئيس نادي صور للفروسية وأعضاء المجلس البلدي وعدد من رؤساء اندية الفروسية المشاركة والمهتمين باقتناء وتربية الخيل، ويأتي المهرجان ضمن برنامج مسابقات الاتحاد العماني للفروسية لتنظيم العرضات التقليدية بين ولايات سلطنة عمان وجاء بالتعاون مع محافظة جنوب الشرقية كبلدية جنوب الشرقية وقيادة شرطة محافظة جنوب الشرقية وبدعم من الاتحاد العماني للفروسية والشركة العمانية الهندية للسماد (أوميفكو) والشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال.

وقد شارك في المهرجان ما يقارب ١٢٠ خيلا ممثلة بنادي القابل للفروسية ونادي بدية للفروسية ونادي وادي بني خالد للفروسية ونادي الاصايل للفروسية بولاية جعلان بني بوعلي ونادي جعلان بني بوحسن للفروسية ونادي الكامل والوافي للفروسية ونادي العامرات للفروسية ونادي صور للفروسية، وشهد المهرجان عددا من الفقرات منها معرض تاريخ الخيل في صور ومشهد تاريخي للخيل وفن الرزحة ودخول الخيل للاستئذان وهمبل الخيل ومحورب الخيل وأوبريت الشعر، وعددا من القصائد الشعرية وركض العرضة ومهارات الفرسان وفنون بحرية وتنويم الخيل وتكريم المشاركين واللوحة الختامية.

وعلى هامش المهرجان أقيمت جلسة حوارية بعنوان الخيل العربية بين الجمال والسرعة بقاعة المشارق بصور رعاها الشيخ عبد الملك بن مهنا الهنائي، نائب والي صور بنيابة طيوي وبحضور فيصل بن علي الفنه رئيس نادي صور للفروسية وجمع غفير من المهتمين باقتناء وتربية الخيل وقد شارك في الجلسة كل من حمد اللاحم مالك ومدرب خيل الجمال من دولة الكويت وحمود الرقادي مدرب ومولد خيل السباق وأدارها محمد المخيني أمين سر النادي وتم خلال الجلسة التطرق إلى أهمية الخيل عبر التاريخ وما تتميز به الخيول العربية عن غيرها من السلالات، ومدى حب العرب والاعتزاز بها. في نهاية الجلسة، قام راعي المناسبة بتكريم المتحدثين وقد شهدت الجلسة مناقشات وتساؤلات من الحضور المهتمين باقتناء وتربية الخيل.