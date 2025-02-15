السيب أول المتأهلين لنهائي درع «الثقافة والرياضة والشباب» لكرة السلة

كتب ـ عبدالله الجرداني:

نجح نادي السيب في التأهل للمباراة النهائية من منافسات النسخة الخامسة عشرة من بطولة درع وزارة الثقافة والرياضة والشباب لكرة السلة بعد فوزه على نزوى بنتيجة 79-68، في المباراة التي أقيمت على أرضية الصالة الفرعية لمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر. المباراة شهدت الكثير من الإثارة والندية، وتقاسم الفريقان السيطرة على مجرياتها ونجح السيب في حسم النتيجة الدقائق الأخيرة، في المباراة التي انهى السيب فتراتها الأربعة 24-24 و21-12 و15-19 و19-13، حيث قاد التسجيل في فريق السيب كل من كيل جوردان وروميو ويلفريد ، ورشيد الزهيبي، ونوح العامري ، وتميز في التسجيل من نادي نزوى سيف التوبي، وحسين الكندي، وقاسم القسيمي، وباسل الصبحي وأجاسي تونيون، بدأت المباراة متكافئة الأداء وتقدم نزوى عن طريق سيف التوبي رد عليها السيب بتسجيل نقطتين من خطأ عن طريق لاعبه رشيد الزهيبي، وتستمر الإثارة بهجمات متبادلة تبادل خلالها الفريقان التقدم، حيث أضاف كل فريق 22 نقطة لينتهي الربع الأول بالتعادل 24-24. وفي الربع الثاني تسيد السيب هذا الربع وتفوق في خطوط الدفاع والهجوم، حيث تمكن السيب من تسجيل 21 نقطة، فيما سجل نزوى 12 نقطة، لينتهي الشوط الأول بتقدم السيب على نزوى بنتيجة 45-36. وفي الربع الثالث استمر اللعب بقوة وتمكن نزوى من تقريب النتيجة بفارق نقطتين عند النتيجة 50-52، وإلى نقطة عند النتيجة 52-53، ويستمر نزوى في هجومه ويتمكن سيف التوبي من تسجيل نقطتين من خطأ استعاد بها التقدم 54-53، لكن السيب يعود للتعادل وتوسيع الفارق بعد تسجيل 6 نقاط عن طريق مازن الحديدي ونوح العامري ورشيد الزهيبي ليتقدم السيب 58-54، ويقلص باسل الصبحي الفارق بتسجيل نقطة من خطأ، لكن نوح العامري لاعب السيب ينجح في تسجيل نقطتين لينتهي الربع الثالث بتقدم السيب على نزوى بنتيجة 60-55.

وفي الربع الرابع تواصل اللعب سجالا وتقلص الفارق إلى 3 نقاط عند النتيجة 65-63، لكن السيب يعود لتعزيز تقدمه بتسديدة، من كيل جوردان ونوح العامري معززا التقدم 70-62، لكن قاسم القسيمي لاعب نزوى يرد بتسجيل 5 نقاط قلص بها الفارق إلى نقطتين عند النتيجة 68-70، لكن كيل جوردان لاعب السيب يتمكن من الرد بتسجيل نقطتين بعد تسديدة من تحت السلة، ومن خطأ يسجل زميله رشيد الزهيبي نقطتين، ومن خطأ ثان يسجل زميله كيل جوردان نقطة وسع بها الفارق، ويضيف نفس اللاعب نقطتين موسعا الفارق 77-68، ويواصل السيب استثمار الفرص بتسجيل نقطتين بعد تسديدة من تحت السلة للاعب كيل جوردان، لتنتهي المباراة بفوز السيب على نزوى بنتيجة 79-68.