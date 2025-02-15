برعاية أسعد بن طارق .. السبت ختام مهرجان البشائر الثامن للهجن بميدان البشائر

كتب ـ سالم بن خليفة البوسعيدي:

يسدل الستار بعد غد السبت على منافسات النسخة الثامنة لمهرجان البشائر السنوي لسباقات الهجن لعام 2025 م بميدان البشائر للهجن العربية بولاية أدم وذلك تحت رعاية صاحب السمو أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان وذلك بإقامة 4 أشواط للثنايا والحول مؤسسات وعام لمسافة 8 كم خصص لها سيف البشائر الذهبي للمؤسسات والفضي عام بالإضافة إلى كأسي البشائر مؤسسات وعام ، كما سيتضمن الحفل الختامي مجموعة من الفقرات المتنوعة .

وأسفرت نتائج الأشواط الصباحية ليوم أمس لفئة اليذاع لمسافة ٦ كم عن فوز المناره لغصن بن سعيد المسلمي بالشوط الأول، أما الشوط الثاني فازت به جميلة لعلي بن محمد المقبالي والشوط الثالث لمغادر لعيسى بن سالم الطوقي وفازت بالشوط الرابع سمحة لأيمن بن صبيح الجنيبي وفاز بالشوط الخامس سلهود لإبراهيم بن علي الوهيبي بينما نال الشوط السادس خلابه لحمود بن طويرش الوهيبي وذهب الشوط السابع لجلاده لعبدالله بن سعيد الجابري، أما الشوط الثامن ففاز به مداهم لخليفة بن مطير العويسي وفاز بالشوط التاسع النادرة لعبدالله بن سالم الوهيبي أما الشوط العاشر فذهب إلى خيال لمحمد بن حمد الدرعي وفاز بالشوط الحادي عشر النادر لحميد بن سعيد النيادي .

أما في الأشواط المسائية في ثاني أيام المهرجان ففازت بالشوط الأول للمؤسسات هملوله لهجن الرئاسة ومضمرها حمدان بن محمد المهيري من دولة الإمارات العربية المتحدة ونالت كأس البشائر وسيارة أما الشوط الثاني للمواطنين فذهب المركز الأول إلى نوايد لسالم بن ثعلوب الدرعي ونال كأس البشائر وسيارة وفي الشوط الثالث الذي رصدت له بندقية البشائر وسيارة فكان من نصيب النادر لجمعة بن محمد الكتبي وفاز بسيارة الشوط الرابع نجلا لعتيق بن مطر القبيسي أما الشوط الخامس ففازت بالسيارة المدينة لسعيد بن سالم بن الجديلي وحصلت مرضية لعوض بن عبيد الوهيبي جائزة المركز السادس، بينما فاز بالمركز السابع رداد لحمد بن محمد الوهيبي، وفي ختام الأشواط المسائية قام سعادة الدكتور محمد بن علي بن سعيد زعبنوت المهري والي أدم بتكريم الفائزين في الأشواط الثلاثة الأولى . وسوف تقام اليوم ٨ أشواط للفترة الصباحية لفئة الثنايا الحول والزمول لمسافة ٨ كم، وفي الفترة المسائية شوطان للعرضة لمسافة ١.٥ كم والقدرة لمسافة ١٢.٥ كم.