روما ـ أ.ف.ب: أوقف الإيطالي يانيك سينر، المصنف أول عالميا في كرة المضرب، حتى الرابع من مايو المقبل بعد التوصل إلى تسوية مع الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) في قضية ثبوته تعاطي مادة كلوستيبول المحظورة مرتين، وفق ما أعلنت الأخيرة امس السبت.وقالت في بيان «تؤكد الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) أنها دخلت في اتفاقية تسوية في قضية لاعب كرة المضرب الإيطالي يانيك سينر، حيث قبل اللاعب فترة عدم أهلية لمدة ثلاثة أشهر لانتهاكه قاعدة مكافحة المنشطات الذي أدى في مارس 2024 إلى اختباره الإيجابي بمادة كلوستيبول».ففي مارس الماضي، ثبُت تعاطي سينر مرتين مادة كلوستيبول المحظورة، بيد أنه بُرّئ من قبل وكالة النزاهة الدولية لكرة المضرب وسُمح له باللعب لاحقا.

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