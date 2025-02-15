الكشف عن تفاصيل المباراة النهائية لكأس جلالة السلطان المعظم لكرة القدم

كشفت اللجنة الرئيسية لكأس جلالة السلطان المعظم لكرة القدم عن تفاصيل المباراة النهائية لكأس جلالة السلطان المعظم لكرة القدم والتي ستقام يوم الخميس الموافق ٢٠ من فبراير الجاري بمجمع إبراء الرياضي بمحافظة شمال الشرقية

بحضور سعادة الشيخ حمد بن خليفه العبري والي إبراء نائب رئيس اللجنة الرئيسية للمباراة النهائية وهشام السناني مدير عام الرعاية والتطوير الرياضي رئيس اللجنة الرئيسية لنهائي كأس جلالة السلطان المعظم لكرة القدم ومحمد اليحمدي الامين العام للاتحاد العماني لكرة القدم وسعادة الشيخ سعود بن محمد الهنائي والي المضيبي رئيس اللجنة الفنية بمكتب محافظ شمال الشرقية

حيث تم خلال المؤتمر الكشف عن الاستعدادات والجاهزية للمباراة النهائية واكد هشام السناني على جاهزية مجمع إبراء الرياضي الذي يحتضن المباراة النهائية والتحضيرات والتنسيق مع جهات عدّة مرتبطة بتنظيم المباراة النهائية أهمّها مكتب محافظ شمال الشرقية الذي نعدّه شريكًا أساسيًا والجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص الداعم للمباراة النهائية؛ ان استضافة المحافظات لنهائي الكأس يأتي تنفيذًا لتوجه الحكومة في دعم ومساندة الجهود التنموية بالمحافظات؛ نثمن الشركة مع مكتب محافظ شمال الشرقية؛ هناك شراكة مع عدّة شركاء من القطاعين الحكومي والخاص لدعم ورعاية المباراة النهائية.

من جانبه قال محمد اليحمدي الأمين العام للاتحاد العماني لكرة القدم الأمين العام للاتحاد العماني لكرة القدم ان الاتحاد جاهز فنيًا لتنظيم المباراة النهائية؛ سيتم تطبيق تقنية حكم الفيديو VAR قاصدين تحقيق العدالة التحكيمية؛ والاتحاد جزء من اللجنة الرئيسية التي اطلعت على جاهزية المجمع الرياضي في إبراء؛ نسعى مع وزارة الثقافة والرياضة والشباب ومكتب سعادة المحافظ متواصلة لتحفيز الجماهير ومن بين هذه الاجراءات اقامة فعاليات مصاحبة تستهدف مختلف الاعمار ، وورش تدريبية لتأهيل المتطوعين من أبناء المحافظة لإدارة وتنظيم المباراة مع فريق عون الرياضي، فضلاً عن فعالية طواف الكأس على ولايات المحافظة خلال الأيام التي تسبق المباراة، تزامنا سحوبات للجماهير املين حضور جماهيري غفير يسهم في نجاح الحدث .

وأوضح سعادة الشيخ سعود بن محمد الهنائي والي المضيبي رئيس اللجنة الفنية بمكتب محافظ شمال الشرقية أنه تم تشكيل لجنة رئيسة منظمة لنهائي الكأس برئاسة سعادة محافظ شمال الشرقية انبثق منها عدة لجان أهمها اللجنة الفنية والعلاقات العامة التي أسند إليها وضع تصور للاحتفاء إستضافة المحافظة لنهائي الكأس؛ سيضمّ حفل الختام عرضًا فنيًا يجسّد هوية محافظة شمال الشرقية وتراثها؛ ستكون هناك جولة للكأس سيمر على ولايات المحافظة في برنامج "طواف الكأس" الذي ننفذه بدءًا من يوم الجمعة من ولاية القابل وانتهاءً بيوم المباراة الخميس في ولاية إبراء، حيث سيكون الكأس في مخيّم فريق عُمان للترحال، ليستقبل الكأس الغالية محبّو هذه البطولة الكروية السنوية كأس جلالة السلطان المعظم لكرة القدم؛ ستكون "قرية المشجعين" من الفعاليات المصاحبة للمباراة النهائية، وستقوم بمجملها على الترويج للثقافة المحلية، واستعراض الإرث التاريخي والحضاري للمحافظة، وإبراز فنونها الشعبية.