اليوم.. مؤتمر صحفي لوزارة الثقافة والرياضة والشباب واتحاد القدم ومكتب محافظ شمال الشرقية

للحديث عن نهائي أغلى الكؤوس

تشهد ولاية إبراء وبالتحديد بجانب القلعة التراثية في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم وقائع المؤتمر الصحفي الخاص بنهائي كأس جلالة السلطان لكرة القدم والذي سيقام تحت رعاية معالي الشيخ الفضل بن محمد بن أحمد الحارثي الأمين العام لمجلس الوزراء مساء يوم الخميس 20 فبراير الحالي في محافظة شمال الشرقية على ساحة المجمع الرياضي بولاية إبراء، وسيشهد المؤتمر الذي يعقد بحضور وسائل الاعلام في سلطنة عمان. وسيدير المؤتمر هشام بن جمعة السناني مدير عام الرعاية والتطوير الرياضي بوزارة الثقافة والرياضة والشباب وممثل لمكتب محافظ شمال الشرقية ومحمد اليحمدي الأمين العام بالاتحاد العماني لكرة القدم، وسينصب الحديث عن التفاصيل الخاصة بنهائي أغلى الكؤوس والتجهيزات والمفاجآت التي اعتدنا عليها في مثل هذه المناسبات وكان آخرها النهائي الذي احتضتنه محافظة مسندم في الموسم الماضي عبر لقاء ظفار والنهضة بمجمع خصب ، والذي توج من خلاله ظفار باللقب الحادي عشر في تاريخه بهذه المسابقة وهو رقم قياسي لم يصل إليه أحد حتى الآن . الجدير بالذكر، بأن الفعاليات التي صاحبت نهائي الموسم الماضي بمحافظة مسندم كان لها الكثير من الأثر في نفوس أبناء المحافظة، وحققت أهدافها التي كانت من ضمن أولوياتها منح أبناء المحافظة شرف احتضان نهائي هذه البطولة التي تعتبر الاغلى محليا، كما حققت هدف إلتقاء هذه الجماهير بلاعبي المنتخب الوطني في الفريقين وقبل كل ذلك تسويق سياحي للمحافظة ما أعطى إنطباعا جيدا عن هذه التجربة التي اصبح تكرارها مطلبا رئيسيا وتطبيقها على كافة محافظات سلطنة عمان، علما بأن مجمع صحار بمحافظة شمال الباطنة احتضن عددا من النهائيات سواء في مسابقة الكأس أو مباريات ودية للمنتخب أو نهائي كأس السوبر، وكذلك الحال بالنسبة لمجمع صور، ومجمع السعادة بمحافظة ظفار، وستحظى هذه المرة جماهير محافظتي شمال وجنوب الشرقية والجماهير العمانية الأخرى بمتابعة هذا اللقاء الذي لم يتحدد طرفيه حتى الآن، وسيتم الكشف عنهما بعد مباريات الإياب بالمربع الذهبي مساء السبت القادم بلقاء صحم مع السيب بمجمع صحار في الخامسة وخمس وعشرين دقيقة، والشباب مع النصر على ساحة ستاد السيب في الثامنة والنصف، علما بأن الشباب أنهى مواجهة الذهاب بمجمع السعادة بالفوز 1/‏صفر على النصر، وأنهى السيب وصحم لقاءهما بالتعادل السلبي على استاد السيب .