اختبار صعب للريال غداً وبرشلونة يتربص

اختبار صعب للريال غداً وبرشلونة يتربصيسعى ريال مدريد للحفاظ على صدارة ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، عندما يواجه أوساسونا غدا السبت، ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من المسابقة.

ويحتل ريال مدريد المركز الأول بجدول الدوري برصيد 50 نقطة بفارق نقطة واحدة عن اتليتكو مدريد الثاني ونقطتين عن برشلونة الثالث.

ويتطلع فريق المدرب كارلو انشيلوتي لمواصلة النتائج الجيدة في الفترة الأخيرة بعد فوزه على ليغانيس ( 3-2 ) في كأس الملك، ثم حفاظه على صدارة الدوري بتعادله مع اتلتيكو مدريد (1-1) ، وانتصاره على مضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي (3 - 2) في ذهاب ملحق ثمن النهائي بدوري أبطال أوروبا.

في المقابل، يتطلع أوساسونا لتحقيق نتيجة إيجابية والتقدم بجدول الترتيب، حيث يحتل المركز السابع برصيد 31 نقطة.

ويستضيف أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني "49 نقطة"، فريق سيلتا فيغو، في مواجهة لا بديل فيها عن الفوز لأصحاب الأرض من أجل مواصلة مطاردة ريال مدريد على القمة، بينما يبحث منافسه الخروج بأفضل نتيجة ممكنة للتقدم خطوة بجدول الترتيب حيث يحتل المركز الثاني عشر برصيد 28 نقطة.

وسيكون برشلونة مطالب بالفوز فقط عندما يواجه رايو فاليكانو بعد غد الأحد، من أجل مطاردة القمة التي يحتلها ريال مدريد والتي لا يفصلها عن برشلونة صاحب المركز الثالث برصيد 48 نقطة، سوى نقطتين فقط ، بينما يحتل رايو فاليكانو المركز السادس برصيد 35 نقطة.

ويأمل أتلتيك بلباو صاحب المركز الرابع 44 نقطة، إيقاف سلسلة الهزائم التي وصلت أربع مباريات ضمن مختلف المسابقات، حين يحل ضيفا، على إسبانيول السادس عشر برصيد 23 نقطة.

وفي بقية مباريات الجولة، يلتقي ليجانيس مع ديبورتيفو ألافيس، وفياريال مع فالنسيا غدا، بينما يلعب بعد غد الأحد بلد الوليد مع إشبيلية، وريال مايوركا مع لاس بالماس، وريال بيتيس مع ريال سوسيداد.