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كلوب بروج يهزم أتلانتا فى الوقت القاتل

فاز كلوب بروج البلجيكي على ضيفه أتالانتا الإيطالي بهدفين لهدف، يوم الأربعاء، في ذهاب الملحق المؤهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. كلوب بروج يهزم أتلانتا فى الوقت القاتلفاز كلوب بروج البلجيكي على ضيفه أتالانتا الإيطالي بهدفين لهدف، يوم الأربعاء، في ذهاب الملحق المؤهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. وسجل هدفي الفريق البلجيكي فيران غوتيلا في الدقيقة (15) وغوستاف نيلسون (90+4)، بينما أحرز ماريو باساليتش هدف الفريق الإيطالي (41). وبهذه النتيجة، يصبح بروج البلجيكي في حاجة للفوز أو التعادل إيابا لضمان التأهل، فيما يتعين على أتالانتا الفوز بفارق هدفين على الأقل لتجنب الخروج من البطولة.

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