الصين تقهر قطر وأستراليا تتصدر المجموعة

الصين تقهر قطر وأستراليا تتصدر المجموعةفاز منتخب الصين المضيف على نظيره القطري بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، في افتتاح الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى في كأس آسيا للشباب تحت 20 عاماً 2025.

أحرز ثنائية المنتخب الصيني كل من كاي جيوان وليو تشينغيو في الدقيقتين 17 و(21)، في حين أحرز محمد هاني هدف منتخب قطر في الدقيقة 55.

وتصدر المنتخب الأسترالي ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن الصين بفوزه في وقت سابق من اليوم على نظيره القيرغيزي بنتيجة 5 - 1 في حين بقي رصيد قطر وقرغيزيا خاليا من النقاط.