نادي عمان يكسب وديته أمام الدير والسيب يخسر أمام دبا الحصن

قبل انطلاق بطولة الأندية الخليجية لكرة اليد

يدخل اليوم ناديا عمان والسيب أجواء البطولة الخليجية الـ 41 للأندية أبطال الكؤوس لكرة اليد، التي تستضيفها سلطنة عمان ممثلة بنادي عمان خلال الفترة من 15 الى 24 فبراير الجاري، بعد ختام مرحلة الاعداد التحضيرية للبطولة التي يطمح كل منها بان يحقق نتيجة مشرفة في البطولة نادي عمان المستضيف يلعب في المجموعة الثانية بجوار أندية الكويت الكويتي ودبا الحصن الاماراتي والعربي القطري، أما نادي السيب يلعب في المجموعة الاولى مع اندية الريان القطري والنجمة البحريني والنور السعودي وستكون المباراة الافتتاحية لنادي عمان مع نادي دبا الحصن الاماراتي في الساعة السادسة والنصف مساء على ملعب الصالة الرئيسية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر.

اللجنة الفنية تكمل جاهزيتها وبدء توافد الفرق المشاركة للبطولة

بينما يلعب نادي السيب أول مباراة له يوم الأحد القادم امام نادي النجمة البحريني في الساعة السادسة مساء وبدات الفرق المشاركة في البطولة بالتوافد على العاصمة مسقط والاستعداد للمشاركة في البطولة .

وقد انهى ناديا عمان والسيب كافة تحضيراتهما واستعداداتهما المكثفة للبطولة، حيث اختتم نادي عمان معسكره الخارجي بمملكة البحرين الشقيقة خاض خلاله عدة تجارب ودية، حيث فاز امس الاول على الدير البحريني بنتيجة 35/‏32 وفاز على الاهلي البحريني 32/‏25 في المقابل اقام نادي السيب معسكرا داخليا في السلطنة خاض ايضا عدة تجارب ودية ركز فيها الجهاز الفني على الخطط والتشكيلات المناسبة التي سيخوض بها لقاءات البطولة ولعب السيب لقاء وديا اما فريق دبا الحصن المشارك في البطولة وخسر السيب بنتيجة ٢٦/‏٢٨ .

اللجنة الفنية

تتكون اللجنة الفنية للبطولة الخليجية الـ 41 للأندية أبطال الكؤوس التي تستضيفها سلطنة عمان ممثلة بنادي عمان خلال الفترة من 15 الى 24 فبراير الجاري من موسى بن خميس البلوشي رئيس الاتحاد العماني لكرة اليد رئيس اللجنة الفنية وعضوية كل من مجدي ميرزا من مملكة البحرين و شبيب سعد الهاجري من دولة الكويت وناصر سالم الحمادي من دولة الامارات و حسين بن رضي بن باقر من المملكة العربية السعودية و حمد مسفر النعيمي من دولة قطر وسعيد بن علي الحوسني سكرتير اللجنة الفنية وأكملت اللجنة الفنية جاهزيتها لانطلاقة البطولة، حيث ستعقد يوم الجمعة اجتماعا لها وستحدد معها الجوانب الفنية للبطولة وتم تجهيز الكثير من الجوانب الفنية من تحديد الحكام والشروط الفنية الخاصة للبطولة.

سجل الأبطال

انطلاقة البطولة الخليجية للأندية أبطال الكؤوس لكرة اليد عام 1981 حيث ظفر بأول لقب نادي العين الاماراتي والجيش العراقي عام 1982 والاهلي السعودي عام 1983 م والنجمة البحريني عام 1984 و1985 النجمة البحريني و1986 و1987 و1988 الاهلي السعودي و1989 الاهلي البحريني و1990 النجمة البحريني و1991 الاهلي البحريني و1992 و1993 السالمية الكويتي و1994 الاهلي البحريني و1995 السالمية الكويتي و1996 الاهلي البحريني و1997 النور السعودي و1998 النجمة البحريني و1999 خيطان الكويتي و 2000 الاهلي القطري و2001 النجمة البحريني و2002 الاهلي البحريني و2003 الاهلي السعودي و2004 السد القطري و2005 السالمية الكويتي و2006 الصلبخيات الكويتي و2007 الاهلي البحريني و2008 الاهلي السعودي و2009 الاهلي السعودي و2010 و2011 الاهلي البحريني و2012 الريان القطري و2013 الاهلي الاماراتي و2014 و2015 السد القطري و2016 الريان القطري و2017 الغرافة القطري ولم تقم البطولة في اعوام 2018 و2019 و2020 و2021 وعادت من جديد في عام 2022 وفاز باللقب النجمة البحريني و 2023 الكويت الكويتي و2024 الريان القطري.

أطقم التحكيم

تم تعيين ثمانية اطقم تحكيمية لادارة منافسات البطولة الخليجية لكرة اليد منها طاقم التحكيم العماني المكون من الدولي خميس الوهيبي وعمر الشحي وطاقم من (المملكة العربية السعودية) مكون من الحكمين محمد عبدالمحسن ملائكة وحسين احمد الكعيبي وطاقم من دولة ( الإمارات العربية ) محمد جمعة ثاني وعمر محمد الزبير وطاقم من (مملكة البحرين ) يتكون من ميثم إبراهيم العرادي واحمد محمد علي ومن دولة (الكويت) يتكون من احمد عبدالله الجيمار وثامر زين العابدين اشكناني وكذلك طاقم من دولة ( قطر) محبوب النعيمي وخالد الشيب وطاقم محايد من (مولدوفا) مكون من ايجور وإلكسي وطاقم محايد من (الجبل الاسود) يتكون من ايفان وميلوس وهو طاقم تم اختياره من قبل الاتحاد الدولي لكرة اليد.

وتم تعيين مراقبي مباريات البطولة وتتكون القائمة من راشد خميس الشمخي من سلطنة عمان ومحمد فرج الطلال من (السعودية) وياسر محمد علي النقبي من (الإمارات) ومعمرأمين الوطني من (البحرين) وفهد الكعبي من (قطر) وهاني حسن أبل من (الكويت).