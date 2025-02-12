الجزائر ـ أ.ف.ب: ردت الملاكمة الجزائرية إيمان خليف على الاتهامات «الكاذبة» التي وجهها لها الاتحاد الدولي للملاكمة بعد إعلانه اتخاذ اجراءات قانونية ضد اللجنة الأولمبية الدولية التي استبعدته بعد حرمان البطلة الجزائرية وأخرى تايلاندية من المشاركة في فئات السيدات. وأقصت اللجنة الأولمبية الدولية اتحاد الملاكمة الذي يرأسه الروسي عمر كريمليف، لكنه يواصل رفض وجود بطلة أولمبياد باريس 2024 الجزائرية إيمان خليف والتايوانية لين يو-تنغ في فئة السيدات. والاثنين أعلن الاتحاد الدولي للملاكمة أنه بصدد اتخاذ إجراءات قانونية ضد اللجنة الأولمبية الدولية، حيث «تقدم بشكوى إلى المدعي العام السويسري»، ستيفان بلاتر، ويُعد «شكاوى مماثلة» لدى المدعي العام الفرنسي والأميركي.

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