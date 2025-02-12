اتفاقية لدعم أندية جنوب الشرقية مع الشركة العمانية الهندية للسماد

صور ــ من عبدالله باعلوي:

وقّعت إدارة الثقافة والرياضة والشباب بالمحافظة يوم أمس اتفاقية تعاون مع الشركة العمانية الهندية للسماد (أوميفكو)، لدعم الأندية الرياضية بمبلغ 70,000 ريال عماني، تأتي الاتفاقية في إطار تعزيز الحراك الرياضي بمحافظة جنوب الشرقية وبهدف تعزيز البيئة الداعمة للأنشطة الشبابية، بما يسهم في رفع مستوى الأداء الرياضي وتمكين الأندية من أداء دورها في خدمة المجتمع الرياضي، كما تأتي هذه الاتفافية ضمن مبادرة الشركة العمانية الهندية للسماد والتزامها بمسؤوليتها الاجتماعية، ودعمًا للجهود الوطنية الرامية إلى تمكين الأندية الرياضية وتعزيز دورها في تنمية المواهب الرياضية وصقلها.

وقد جرى توقيع الاتفاقية بحضور سعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي، محافظ جنوب الشرقية، وأصحاب السعادة الولاة، ورؤساء الأندية الرياضية بالمحافظة وشملت الاتفاقية تقديم الدعم لعدد سبعة أندية رياضية بالمحافظة، وهي نادي مصيرة، ونادي صور، ونادي جعلان، ونادي الكامل والوافي، ونادي العروبة، ونادي الوحدة، ونادي الطليعة، وذلك بهدف تمكينها من تطوير مرافقها وبرامجها الرياضية، وتحسين إمكانياتها الفنية، وتعزيز قدرتها على المنافسة في البطولات المحلية والوطنية. ووقّع الاتفاقية من جانب إدارة الثقافة والرياضة والشباب بالمحافظة خالد بن حمد العريمي، المدير المساعد بالإدارة، فيما وقّعها من جانب الشركة العمانية الهندية للسماد خالد بن محمد بن ناصر آل فنّه العريمي، مدير الاستدامة والتواصل المؤسسي بالشركة، حيث أكد الطرفان أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص لضمان استدامة المشاريع الرياضية وتطوير البنية التحتية الداعمة لها.

وأكد سعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي، محافظ جنوب الشرقية، أن هذه الاتفاقية تعكس التزام المحافظة بدعم قطاع الرياضة باعتباره عنصرًا أساسيًا في تنمية الشباب وإعدادهم للمنافسة على مختلف المستويات، مشيرًا إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص تُعد ركيزة أساسية في تحقيق الاستدامة الرياضية وضمان استفادة الأندية من الدعم المقدم على نحو فعّال.

من جانبه، أوضح خالد بن محمد آل فنّه العريمي أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن استراتيجية الشركة في دعم المبادرات المجتمعية والرياضية، وذلك انطلاقًا من إيمانها بأهمية توفير بيئة رياضية متكاملة تسهم في تمكين الشباب العماني من تحقيق إنجازات رياضية مشرفة، مضيفًا أن هذا التعاون يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة بين القطاعين العام والخاص في خدمة المجتمع.