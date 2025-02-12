جامعة السلطان قابوس تحصد المركز الأول فـي بطولة ألعاب القوى لمؤسسات التعليم العالي

حصلت جامعة السلطان قابوس على مراكز متقدمة ببطولة ألعاب القوى لمؤسسات التعليم العالي بالسلطنة التي نظمتها الكلية العسكرية، حيث توّج فريق الجامعة بالمركز الأول في الترتيب العام للبطولة.

وحقق طلبة الجامعة مجموعة من الميداليات الملونة في البطولة؛ حيث حصل اللاعب سالم الجديدي على الميدالية الذهبية في سباق 200 متر، فيما حصل اللاعب محمد السليماني على الميدالية الذهبية في سباق 800 متر. وحاز اللاعب أيهم الحوسني على الميدالية الذهبية في الوثب الطويل، أما اللاعب أكرم الغاوي فحصل على الميدالية الفضية في سباق 400 متر، وجاءت الميدالية البرونزية في مسابقة دفع الجلة للاعب نصرلله الربعاني، بالإضافة إلى اللاعب محمد المنذري في سباق 5000 متر.

أما في بطولة السباحة فقد كان لطلبة الجامعة نصيب من الميداليات في مختلف المسابقات منها: ذهبية سباق 50 مترًا فراشة للطالب إياد محمد السيابي، فضية سباق 50 مترًا حرة للطالب عبدالعزيز حمير السعدي، ذهبية سباق 50 مترًا صدر للطالب إياد محمد السيابي، ذهبية سباق التتابع 4*50 مترًا حرة عن طريق الطلاب (إياد محمد السيابي، كعب سلطان الريامي، محمد حميد الوحشي، عبدالعزيز حمير السعدي).