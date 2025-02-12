الجهاز الفني لمنتخبنا يؤجل إعلان القائمة النهائية والوهيبي يتابع تدريبات الأحمر

استعدادا للمشاركة فـي كأس الخليج الأولى لقدامى اللاعبين

اللجنة المنظمة تغير اسم البطولة وتؤجل انطلاقتها إلى 22 فبراير فـي تعديل ثالث

متابعة ـ صالح البارحي:

رغم أنه أنهى معسكره الاستعدادي الأول في طريق مشاركته ببطولة كأس الخليج الأولى لقدامى اللاعبين أمس الأول، إلا أن الجهاز الفني لمنتخبنا بقيادة المدرب يونس أمان لم يعلن عن القائمة النهائية التي ستشارك في البطولة والمكونة من (20) لاعبا من أصل (28) لاعبا تم اختيارهم في القائمة الأولية التي خاضت هذا المعسكر، الامر الذي يفترض أن لا يطول خاصة وأن أغلب المنتخبات المشاركة أعلنت عن قوائمها الأخيرة منذ وقت ليس بالقصير، وهو ما يعني أن التركيز بات منصبا على كيفية الوصول للجاهزية التامة للمجموعة، سواء من خلال خوض مباريات تجريبية أو من خلال التدريبات المقننة وفق الخطة التي سيتبعها المدربون في مباريات هذه البطولة، وهو ما يسهل على الأجهزة الفنية بهذه المنتخبات الوقوف على جاهزية كل لاعب وإمكانية خوضه للمباراة الأولى على وجه التحديد على حساب بقية الزملاء، ومن المتوقع أن تخضع القائمة بالنسبة لمنتخبنا إلى تنقيح أخير قبل إعلانها رسميا بوقت كاف قبل انطلاق المعسكر النهائي قبل السفر إلى الكويت .

متابعة إدارية

حضر تدريبات اليوم الأخير لمنتخبنا للأساطير سالم بن سعيد الوهيبي رئيس الاتحاد العماني لكرة القدم ومحسن المسروري نائب الرئيس وقتيبة الغيلاني عضو مجلس الإدارة، حيث تحدث رئيس الاتحاد للاعبين قبل بداية الحصة التدريبية مشيرا في ذات الوقت بأن البطولة جاءت بمثابة التكريم لهذه الأجيال التي خدمت الكرة في الخليج، وبأن منتخبنا يمتلك كل مقومات المنافسة وعليه الاستفادة من قدرات اللاعبين بالشكل المثالي والمنافسة على اللقب خاصة وأن جميع الفرق تملك لاعبين معروفين لدى لاعبي الأحمر والجهاز الفني، مؤكدا دعم الاتحاد لمسيرة الأحمر في هذه البطولة .

تأجيل جديد

قرر اتحاد كأس الخليج تأجيل انطلاق البطولة للمرة الثالثة، حيث كان من المقرر لها الانطلاق في 24 والنهاية في 27 فبراير بصفة رئيسية بالمرة الأولى، إلا أن قرار تغيير الموعد الثاني جاء لتنطلق البطولة في 20 وتنتهي في 24 ، إلا أن اتحاد كاس الخليج فاجأنا للمرة الثالثة ليقوم بتغيير موعد البطولة لتقام خلال الفترة من 22 وحتى 26 فبراير الحالي، الامر الذي خلط أوراق المنتخبات مرة أخرى وسيصبح هناك تغيير في مواعيد السفر كذلك، حيث سيخوض الأحمر مباراته الأولى أمام الكويت يوم السبت 22 فبراير، وسيلعب مع قطر يوم الاحد 23 فبراير، ويختتم مباريات الدور الأول أمام الامارات يوم الاثنين 24 فبراير إن شاء الله تعالى .

مؤتمر صحفي

عقد ظهر أمس الاتحاد الخليجي لكرة القدم مؤتمرًا صحفيًا في العاصمة الكويت، للإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة ببطولة كأس الخليج الأولى لقدامى اللاعبين، وذلك بحضور حسن مطر السويدي، رئيس لجنة قدامى اللاعبين، ومحسن مصبح، عضو اللجنة، حيث استعرضا كافة الجوانب التنظيمية المتعلقة بالبطولة، استهل حسن مطر السويدي حديثه في المؤتمر الصحفي بتقديم الشكر لدولة الكويت، واللجنة المنظمة، وللاتحاد الخليجي على حرصهم على تكريم قدامى اللاعبين من خلال إقامة هذه البطولة. كما وجه شكره لسعادة رئيس الاتحاد الخليجي، الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، على هذه الفكرة التي تم اعتمادها من قبل الاتحاد الخليجي وأعضاء المكتب التنفيذي في وقت سابق، وأشار السويدي إلى أن البطولة كان من المقرر إقامتها على هامش بطولة كأس الخليج “خليجي 26”، إلا أن القائمين على البطولة ارتأوا أن تُقام في شهر فبراير، بالتزامن مع المناسبات الوطنية لدولة الكويت، مما يضفي عليها طابعًا احتفاليًا خاصًا.

وخلال المؤتمر، أعلنت اللجنة عن اعتماد الاسم الجديد للبطولة، بعد أن رأت أن “كأس الخليج الأولى لقدامى اللاعبين” هو الاسم الأنسب بدلاً من “بطولة أساطير الخليج”. كما تم اعتماد جدول مباريات البطولة، التي ستنطلق يوم 22 فبرايروتستمر حتى 26 من الشهر ذاته .