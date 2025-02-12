موعد مباراة كلاسيكو أهلي جدة والنصر في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة

رياض - احمد صلاح - تتجه أنظار عشاق كرة القدم السعودية نحو أحد أقوى المواجهات المنتظرة في دوري روشن السعودي للمحترفين، حيث يستعد نادي أهلي جدة لملاقاة غريمه التقليدي النصر في مباراة كلاسيكو مثيرة تجمع بين الفريقين في إطار منافسات الجولة القادمة من الدوري. وتتميز هذه المباراة بأهميتها الكبيرة نظراً لموقع الفريقين في جدول الترتيب، بالإضافة إلى طابعها الحماسي الذي يجذب ملايين المتابعين من مختلف أنحاء المملكة.

موعد مباراة أهلي جدة والنصر في دوري روشن السعودي

من المقرر أن تُقام مباراة الكلاسيكو بين أهلي جدة والنصر مساء يوم الخميس الموافق 12 فبراير 2025، على أرضية ملعب الإنماء بمدينة جدة. وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 8:30 مساءً بتوقيت السعودية، بينما سيكون التوقيت في جمهورية مصر العربية عند الساعة 7:30 مساءً.

تأتي هذه المباراة في وقت حساس لكلا الفريقين، حيث يسعى نادي أهلي جدة لتقليص الفارق مع فرق الصدارة والتقدم في جدول الترتيب، بينما يطمح النصر لتحقيق الفوز لمواصلة مطاردة المتصدرين وضمان البقاء في دائرة المنافسة على اللقب.

القنوات الناقلة لمباراة أهلي جدة والنصر في دوري روشن السعودي

حصلت شبكة قنوات SSC SPORTS على حقوق البث الحصري لمباريات دوري روشن السعودي للمحترفين، وستتولى نقل أحداث المباراة مباشرة عبر شاشتها. يمكن لعشاق الكرة السعودية متابعة المباراة على قناة SSC Sports HD1، التي تقدم تغطية شاملة مع تحليل فني قبل وبعد اللقاء بمشاركة نخبة من أبرز المحللين الرياضيين.

ترتيب الفريقين قبل مباراة الكلاسيكو

يدخل فريق أهلي جدة هذه المواجهة وهو يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 38 نقطة. ويأمل الفريق في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية تدفعه نحو المراكز الأولى.

أما نادي النصر، فيتواجد في المركز الثالث برصيد 41 نقطة، ويسعى جاهدًا للظفر بنقاط المباراة الثلاث لمواصلة الضغط على فريقي اتحاد جدة المتصدر والهلال الوصيف. وتشير الأرقام إلى أن اللقاء سيكون صعبًا على كلا الفريقين نظرًا لتقارب المستوى والرغبة المشتركة في تحقيق الفوز.

أهمية المباراة وتأثيرها على سباق اللقب

تُعد هذه المباراة بمثابة اختبار حقيقي لطموحات الفريقين في الموسم الحالي، حيث يمكن أن تسهم نتيجتها في إعادة تشكيل ملامح المنافسة على اللقب. بالنسبة لأهلي جدة، الفوز سيعزز فرصه في اللحاق بفرق المقدمة والمنافسة على مركز مؤهل لدوري أبطال آسيا. أما النصر، فالفوز سيمنحه دفعة معنوية كبيرة في صراعه مع الاتحاد والهلال على صدارة الدوري.

من المتوقع أن تشهد المباراة حضورًا جماهيريًا كبيرًا يضيف أجواءً حماسية للقاء، خاصة أن الكلاسيكو بين أهلي جدة والنصر لطالما كان محط اهتمام جماهيري وإعلامي واسع في السعودية والعالم العربي.

التشكيل المتوقع للفريقين

من المنتظر أن يعتمد مدرب أهلي جدة على تشكيل هجومي قوي مستفيدًا من قدرات لاعبيه المميزين في خط الوسط والهجوم، في حين سيعتمد النصر على عناصره الدولية والمحترفين الأجانب لفرض أسلوبه في الملعب وتحقيق نتيجة إيجابية.

في الختام، تبقى مباراة الكلاسيكو بين أهلي جدة والنصر حدثًا رياضيًا لا يُفوّت لعشاق الكرة السعودية، لما تحمله من إثارة وتشويق داخل المستطيل الأخضر، ولما قد تتركه من تأثيرات كبيرة على مسار بطولة دوري روشن السعودي.