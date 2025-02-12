مواجهتان ناريتان في نصف نهائي كأس إسبانيا
سيواجه برشلونة فريق أتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس الملك كما أوقعت قرعة يوم الأربعاء فريق ريال مدريد في مواجهة ريال سوسييداد.
وهذه هي المرة الأولى منذ عام 2014 التي تصل فيها الفرق الثلاثة الكبرى في إسبانيا إلى المربع الذهبي، حيث وصل ريال سوسييداد أيضاً في تلك المناسبة.
وسيستضيف برشلونة الفائز باللقب 31 مرة، والذي رفع الكأس آخر مرة في عام 2021، فريق دييغو سيميوني في مباراة الذهاب قبل أن يزور ملعب طيران الرياض متروبوليتانو.
أما أتلتيكو مدريد، صاحب المركز الثاني في الدوري الإسباني بفارق نقطة عن العملاق الكتالوني، فقد فاز باللقب آخر مرة في 2013 وفاز به في 10 مناسبات.
ويحل ريال مدريد بطل إسبانيا وأوروبا، الفائز بالكأس 20 مرة، ضيفاً على سان سيباستيان في مباراة الذهاب قبل أن يستضيف ريال سوسييداد في الإياب.
الفريق الباسكي ريال سوسييداد لم يفز باللقب سوى مرتين فقط، كان آخرها في نسخة 2020.
ستقام مباراتا الذهاب في نصف النهائي يومي 25 و26 فبراير، على أن تقام مباراتا الإياب يومي 1 و2 أبريل.
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