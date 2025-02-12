يايسله يتخذ قرارًا حاسمًا قبل كلاسيكو أهلي جدة والنصر

رياض - احمد صلاح - تتجه أنظار عشاق كرة القدم السعودية غداً نحو مباراة قمة مرتقبة في الكلاسيكو السعودي، حيث يلتقي نادي أهلي جدة بنظيره النصر في مواجهة تحمل طابع الإثارة والتشويق ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.

وفي خطوة استراتيجية قبل هذا اللقاء الهام، اتخذ المدير الفني الألماني ماتيوس يايسله قراراً حاسماً يتعلق بتشكيلة الفريق، حيث قرر استبعاد النجم البلجيكي ماتيو دامس، الوافد الجديد إلى صفوف الأهلي. وجاء هذا القرار نتيجة للقيود المفروضة على عدد اللاعبين الأجانب الذين يمكن إشراكهم في المباراة، حيث يُسمح فقط بمشاركة ثمانية لاعبين أجانب.

ووفقاً لتقارير صحفية موثوقة، استقر يايسله على اختيار ثمانية لاعبين أجانب لتشكيلته أمام النصر، وهم:

الإنجليزي إيفان توني

التركي ميريح ديميرال

السنغالي إدوارد ميندي

البرازيلي روجيه إيبانيز

البرازيلي ويندرسون جالينو

الإيفواري فرانك كيسي

الجزائري رياض محرز

الإسباني جابري فيجا

ويُذكر أن نادي أهلي جدة تعاقد مع ماتيو دامس خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادماً من نادي أيندهوفن الهولندي، في صفقة تمتد حتى صيف عام 2027. وعلى الرغم من آمال الجماهير برؤيته يشارك في مباريات الفريق الكبرى، إلا أن نظام دوري روشن السعودي يفرض على الأندية تحديد عدد معين من الأجانب لكل مباراة، مما اضطر المدرب لاتخاذ هذا القرار الفني الصعب.

من جانبه، يسعى نادي أهلي جدة لتعزيز موقعه في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، حيث يحتل حالياً المركز الخامس برصيد 38 نقطة. ويأمل الفريق في تحقيق نتيجة إيجابية أمام النصر لتحسين مركزه والمنافسة على المراكز المتقدمة.

وتُعد مواجهة الأهلي والنصر واحدة من أبرز مباريات الكلاسيكو في السعودية، نظراً للتاريخ العريق والتنافس الحاد بين الفريقين، إضافةً إلى كوكبة النجوم الذين يمتلكهم كل فريق، مما يزيد من مستوى الإثارة والتشويق المرتقبين في هذه المباراة.

الجماهير السعودية والعربية على موعد مع مباراة مليئة بالندية والحماس، حيث ستكون قرارات المدربين، وخاصة قرار يايسله باستبعاد دامس، محط أنظار المتابعين الذين ينتظرون بفارغ الصبر رؤية تأثير هذه الخيارات على أداء الفريق في الميدان.

في النهاية، تبقى كرة القدم لعبة المفاجآت، وقد يكون لهذا القرار تأثير كبير على نتيجة الكلاسيكو المرتقب، فهل سينجح يايسله في قيادة فريقه لتحقيق الفوز على النصر أم سيكون لاستبعاد دامس أثر مختلف؟ الإجابة ستتضح في أرض الملعب.