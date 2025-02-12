ريال مدريد يصعق السيتي في الوقت القاتل

ريال مدريد يصعق السيتي في الوقت القاتلأسقط فريق ريال مدريد مضيفه مانشستر سيتي في عقر داره (3-2) في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء، في ذهاب الملحق المؤهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

لم يحافظ السيتي على تقدمه مرتين في النتيجة بهدفين للنجم النرويجي إرلينغ هالاند في الدقيقتين 19 و80 من ركلة جزاء.

ونجح الريال في إدراك التعادل مرتين بهدفين لكيليان مبابي وإبراهيم دياز في الدقيقتين 60 و86، وسجل النجم الإنجليزي جود بيلينغهام هدف الفوز في توقيت قاتل في الدقيقة 92 ليحقق الفريق الإسباني أول فوز على السيتي في ملعبه.

ويعزز هذا الفوز من فرص ريال مدريد في التأهل لدور الـ16 قبل مباراة الإياب، التي ستجمع بين الفريقين، يوم الأربعاء المقبل، على ملعب سانتياغو برنابيو في العاصمة الإسبانية.

وفي الدور ذاته، فاز بروسيا دورتموند الألماني على مضيفه سبورتنغ لشبونة البرتغالي بثلاثة أهداف دون رد، سجلها كل من سيرهو غراسي في الدقيقة (59)، وباسكال غروس (67)،وكريم أديمي (81).

كما فاز يوفنتوس على ضيفه /بي اس في آيندهوفن/ الهولندي بهدفين مقابل هدف، سجلهما كل من يوستون ماكيني في الدقيقة (33)، وسامويل مبانغولا (د.81)، بينما سجل إيفان بريسيتش هدف /بي اس في آيندهوفن/ في الدقيقة 55.