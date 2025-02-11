باريس يضع قدما في ثمن نهائي الأبطال

باريس يضع قدما في ثمن نهائي الأبطالقطع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي نصف المشوار نحو التأهل إلى الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد فوزه على مواطنه بريست بنتيجة 3- صفر، مساء الثلاثاء في ذهاب الملحق.

وسجل الأهداف الثلاثة كل من عثمان ديمبيلي في الدقيقتين (45 و66)، والبرتغالي فيتينيا من ركلة جزاء في الدقيقة (21).

وبهدفيه الليلة، رفع ديمبيلي رصيده إلى 6 أهداف في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، ووصل إلى هدفه رقم 15 مع الفريق في جميع المسابقات منذ بداية العام الجاري 2025.

وبهذا الفوز، بات سان جيرمان حامل لقب الدوري الفرنسي، على أعتاب التأهل إلى الدور ثمن النهائي، قبل أن يلتقي الفريقان مجددا في لقاء الإياب يوم الأربعاء المقبل على ملعب "حديقة الأمراء" في العاصمة الفرنسية باريس.

والفوز هو الثالث للفريق الباريسي على منافسه بريست للمرة الثالثة هذا الموسم، حيث هزمه بنتيجة (3- 1)، و(5- 2 )في مباراتي الدوري الفرنسي.