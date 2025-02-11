يلا شوت.. بث مباشر مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا والتشكيل المتوقع

رياض - احمد صلاح - تتجه أنظار جماهير كرة القدم حول العالم إلى اللقاء المرتقب الذي سيجمع بين ريال مدريد ومانشستر سيتي ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا. يعتبر هذا اللقاء من أبرز مواجهات البطولة لهذا الموسم، حيث يسعى كلا الفريقين لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز فرصهما في المنافسة على اللقب الأغلى في أوروبا.

موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

تقام المباراة الحاسمة اليوم الثلاثاء، 11 فبراير 2025، على ملعب الاتحاد بمدينة مانشستر. ستبدأ صافرة البداية في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و9:00 مساءً بتوقيت القاهرة. هذه المواجهة تحمل طابعًا خاصًا لكلا الفريقين، حيث يسعى كل منهما للانفراد بالصدارة وتحقيق الفوز الذي يقربه أكثر نحو اللقب.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر

يمكن لعشاق الساحرة المستديرة متابعة المباراة حصريًا عبر قناة BeIN Sports 1، الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. لضمان مشاهدة عالية الجودة، إليكم تفاصيل التردد:

القناة: BeIN Sports 1

BeIN Sports 1 القمر الصناعي: سهيل سات

سهيل سات التردد: 10810

10810 الاستقطاب: أفقي (H)

أفقي (H) معدل الترميز: 27500

27500 معامل تصحيح الخطأ: 2/3

التشكيل المتوقع لريال مدريد أمام مانشستر سيتي

من المتوقع أن يدخل ريال مدريد هذا اللقاء بتشكيل قوي يضم نخبة من أبرز نجومه، حيث سيعتمد المدرب على العناصر التالية:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

تيبو كورتوا خط الدفاع: فيدي فالفيردي، أوريلين تشواميني، خيسوس فاييخو، فيرلان ميندي

فيدي فالفيردي، أوريلين تشواميني، خيسوس فاييخو، فيرلان ميندي خط الوسط: إدواردو كامافينجا، لوكا مودريتش أو داني سيبايوس

إدواردو كامافينجا، لوكا مودريتش أو داني سيبايوس خط الهجوم: رودريغو، جود بيلينغهام، فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي

توقعات مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي

تُعتبر هذه المباراة اختبارًا حقيقيًا لكلا الفريقين، حيث يسعى ريال مدريد، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بدوري الأبطال، إلى تعزيز سجله الحافل بالبطولات الأوروبية. في المقابل، يطمح مانشستر سيتي، حامل اللقب الحالي، للحفاظ على لقبه ومواصلة هيمنته الأوروبية.

يتوقع المحللون أن تكون المباراة مليئة بالإثارة والتشويق، خاصة مع الأداء القوي الذي يقدمه الفريقان في الآونة الأخيرة. يعتمد ريال مدريد على خبرة لاعبيه في البطولات الكبرى، بينما يستفيد مانشستر سيتي من قدراته الهجومية القوية واستراتيجية مدربه المخضرم.

كيف تتابع المباراة مباشرة؟

للمشجعين الذين يرغبون في مشاهدة المباراة بجودة عالية، يمكنكم ضبط أجهزتكم على قناة BeIN Sports 1 أو متابعة البث المباشر عبر الإنترنت من خلال المنصات الرسمية المخصصة لذلك.

كلمة أخيرة

سواء كنت من مشجعي ريال مدريد أو مانشستر سيتي، فإن هذه المباراة تعد بمثابة مهرجان كروي ينتظره الجميع بشغف. لا تفوت فرصة متابعة هذا اللقاء الحاسم الذي يجمع بين اثنين من أعظم الأندية الأوروبية في رحلة البحث عن المجد القاري.

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