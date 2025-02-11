قنوات مجانية وبدون تشفير لنقل مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2025

رياض - احمد صلاح - ينتظر جمهور كرة القدم حول العالم بشغف كبير المواجهة المرتقبة بين ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي في بطولة دوري أبطال أوروبا 2025. ستكون هذه المباراة بمثابة قمة كروية تجمع بين فريقين من أبرز الأندية في تاريخ الكرة الأوروبية...

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي

تعتبر متابعة مباريات دوري أبطال أوروبا من أكثر الأمور التي تشغل بال عشاق كرة القدم...

قائمة القنوات الناقلة:

قناة beIN Sports

قناة Sky Sports

قناة ESPN

موعد المباراة: ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

من المقرر أن تُقام المباراة في يوم الثلاثاء، 11 نوفمبر 2025، في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية، والساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر...

تشكيلة مانشستر سيتي في مباراة ريال مدريد

بالحديث عن استعدادات الفريقين لهذه المباراة المثيرة، إليكم التشكيلة المتوقعة لفريق مانشستر سيتي:

حارس المرمى : إيديرسون

: إيديرسون خط الدفاع : مانويل أكانجي، ريكو ليويس، يوشكو جفارديول، عبدالقادر خوسانوف

: مانويل أكانجي، ريكو ليويس، يوشكو جفارديول، عبدالقادر خوسانوف خط الوسط : إلكاي جوندوجان، كيفين دي بروينه

: إلكاي جوندوجان، كيفين دي بروينه خط الهجوم: عمر مرموش، جاك جريليش، إرلينج هالاند، فيل فودين

توقعات المباراة

لا شك أن مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي ستكون من أبرز اللقاءات في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم...