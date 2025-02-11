الرياضات الإلكترونية

الرياض ـ د.ب.أ: اعتمدت اللجنة الأولمبية الدولية، انطلاق خارطة طريق دورة الألعاب الأولمبية الالكترونية الأولى، بداية من العام الحالي، على أن يكون موعد إقامة الدورة رسمياً عام 2027. جاء ذلك، خلال الاجتماع الذي عقده الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، بالألماني توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية. ويأتي إطلاق خارطة الطريق لدورة الألعاب الأولمبية للرياضات الإلكترونية بنسختها الأولى، لمنح الفرصة للمشاركين من جميع دول العالم، لخوض تجربة تصاعدية، تمهيداً لإقامة الحدث الأول من نوعه تاريخيا عام 2027 في المملكة، وفقا لمؤسسة كأس العالم للرياضات الالكترونية.

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