الجمعة.. انطلاق منافسات دوري كرة اليد الشاطئية للناشئين و16 مباراة فـي الجولة الافتتاحية

بمشاركة 16 ناديا

تنطلق بعد غد الجمعة منافسات دوري كرة اليد الشاطئية للناشئين مواليد 2008 وما فوق للموسم الرياضي 2024 /‏2025م، بمشاركة 16 ناديا تم تقسيمها على ثلاث مجموعات، حيث ضمت المجموعة الاولى أندية الرستاق وصحم والخابورة والسلام والسويق وخصب والمجموعة الثانية أندية مسقط والسيب وعبري والعروبة ومصيرة والمصنعة والمجموعة الثالثة أندية محافظة ظفار وهي صلالة والنصر والاتحاد ومرباط وقد اعلنت لجنة المسابقات باتحاد اليد شروط وقواعد المسابقة، حيث تلعب كل مجموعة دوري من مرحلة واحدة «تجميع نقاط « يصعد الأول والثاني من مجموعة محافظة ظفار للدور الثاني ويصعد الأول والثاني والثالث من مجوعتي محافظتي « مسقط والباطنة «وسيتم تقسيم الأندية المتأهلة إلى مجموعتين كل مجموعة 4 فرق تلعب كل مجموعة دوري من مرحلة واحدة يصعد الأول والثاني من كل مجموعة إلى المربع الذهبي، يلعب أول المجموعة الأولى مع ثاني المجموعة الثانية وأول المجموعة الثانية مع ثاني المجموعة الأولى ويلعب الخاسران على المركزين الثالث والرابع والفائزان على المركزين الأول والثاني.

وتنص لائحة المسابقة بان يمنح الفريق الفائز نقطتان ولا يمنح الخاسر اي نقطة وفي حالة تعادل فريقين بالنقاط يحسب ما يلي المواجهة بين الفريقين أولا واذا تعادل أكثر من فريقين بالنقاط يحسب ما يلي عدد الاشواط ما عليه بين الفرق المتعادلة واذا استمر التعادل تأخذ مجموعة الاهداف ماله وما عليه بين الفرق المتعادلة، واذا استمر التعادل تأخذ من سجل أهداف أكثر واذا استمر التعادل تأخذ مجموعة الاهداف ماله وما عليه بين جميع الفرق بعد استبعاد الفريق المنسحب واذا استمر التعادل يجرى قرعة بحضور مندوبي الفرق .

16 مباراة

تقام في الجولة الافتتاحية لدوري كرة اليد الشاطئية للناشئين 16 مباراة موزعة على ثلاث مجموعات منها 6 مباريات في المجموعة الاولى تقام في الفترة الصباحية ثلاث مباريات الاولى تجمع الرستاق مع الخابورة في الساعة الثامنة صباحا، وتليها المباراة الثانية بن السويق والسلام في الساعة الثامنة وخمسة واربعين دقيقة صباحا والمباراة الثالثة بين صحم وخصب في الساعة العاشرة صباحا تقام جميع المباريات بالملعب الرملي بمجمع صحار الرياضي وتستكمل مباريات المجموعة الاولى في الفترة المسائية باقامة ثلاث مباريات يتبارى السلام مع الرستاق في الساعة الثالثة عصرا ويلعب الخابورة مع خصب في الساعة الثالثة وخمسة واربعون دقيقة مساء ويلعب صحم مع السويق في الساعة الرابعة والنصف عصرا .

وتشهد المجموعة الثانية اقامة 6 مباريات في الفترة الصباحية ثلاث لقاءات الاولى يجمع السيب مع المصنعة في الساعة الثامنة صباحا والثانية مسقط مع مصيرة في الساعة الثامنة وخمسة واربعين دقيقة صباحا والثالثة بين عبرى والعروبة في الساعة العاشرة صباحا تقام جميع المباريات على الملعب الرملي بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر وتستكمل مباريات المجموعة في الفترة المسائية باقامة 3 مباريات يتبارى السيب مع مصيرة في الساعة الثالثة عصرا ويلعب مسقط مع العروبة في الساعة الثالثة وخمسة واربعين دقيقة عصرا ويلتقي عبرى مع المصنعة في الساعة الرابعة والنصف عصرا وفي المجموعة الثالثة بمحافظة ظفار تقام 4 مباريات وتلعب على الملعب الرملي بمركز السلطان قابوس الثقافي للترفيه يلعب في المباراة الاولى صلالة مع مرباط في الساعة التاسعة صباحا والمباراة الثانية بين النصر والاتحاد في الساعة العاشرة صباحا وتقام في الفترة المسائية مباراتين يلعب صلالة مع الاتحاد في الساعة الرابعة عصرا ويتلقي مرباط مع النصر في الساعة الخامسة مساء .

جوائز الدوري

يمنح الفريق الفائز بالمركز الاول درعا تذكارية أو كأسا و12 ميدالية ذهبية ومكافأة مالية قدرها 1000 ريال عماني ويحصل الفريق الحاصل على المركز الثاني على 12 ميدالية فضية ومكافأة مالية قدرها 700 ريال عماني ويمنح الفريق الفائز بالمركز الثالث على 12 ميدالية برونزية و ومكافأة مالية قدرها 500 ريال عماني .