سفارة قطر تحتفل باليوم الرياضي الوطني لدولة قطر

كتبت ـ ليلى الرجيبية:

تصوير ـ سعيد البحري :

نظمت صباح أمس سفارة دولة قطر الشقيقة لدى سلطنة عمان فعاليات النسخة الخامسة عشرة من اليوم الرياضي الوطني لدولة قطر، وذلك بالصالة الفرعية لمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر بحضور سعادة الشيخ مبارك بن فهد آل ثاني سفير دولة قطر لدى سلطنة عمان وبحضور عدد من المسؤولين والمختصين وموظفي السفارة.



تنوعت المسابقات والانشطة الرياضية التي تنافس عليها جميع الحضور من خلال اقامة عدد من اللعبات منها لعبة كرة القدم والطاولة والسلة ومسابقات ترفيهية متنوعة ويهدف اليوم الرياضي الى انعكاس الثقافة الرياضية وما وصلت اليه دولة قطر من تثقيف المجتمع بأهمية ممارسة الرياضة وجعلها جزءا من حياتهم اليومية .

وقالت أمينة بنت سالم المالكي نائب سفير دولة قطر في سلطنة عمان : نحتفل في 11 من فبراير من كل عام باليوم الرياضي القطري، حيث تقوم الدولة بممارسة شتى انواع الرياضيات وتنظيم الكثير من الأحداث الرياضية المثيرة بالاضافة الى احتفال كافة السفارات بالخارج ايمانا بأهمية الرياضة في حياة الشعوب وجدير بالذكر أن احتفالنا في سلطنة عمان اليوم كونها السباقة وتمتلك باعا طويلا في مجال الرياضة والاحتفاء معنا اليوم في بكافة أنواع الرياضات دليلا على المشاركة الفاعلة للجميع بالاضافة الى تشجيع الجميع على المشاركة في أنشطة رياضية مع أفراد الأسرة والزملاء والزميلات.

وقال سهيم بن خالد الخاطر السكرتير الأول بسفارة دولة قطر : اليوم الرياضي مناسبة نعيشها لممارسة الجميع للرياضة فقد بدأنا بهذا اليوم الرياضي 11 من فبريار في العام 2012 حيث تم تخصيص هذا اليوم لممارسة الأنشطة الرياضية من قبل مواطني دولة قطر وها نحن مستمرين في الاحتفال بممارسة رياضات متنوعة بالاضافة الى تثقيف أنفسنا و المجتمع بأهمية الطرق التي تؤدي إلى المحافظة على الصحة العامة والتقليل من الأمراض المزمنة والمرتبطة بقلة الحركة، والجميل في احتفالنا اليوم بأنه يجمعنا في سلطنة عمان لممارسة رياضات متنوعة، حيث أسعدنا كثيرا مشاركة اخواننا من سلطنة عمان .

وقال بدر بن ناصر الزيدي : شاركنا في تنظيم هذا اليوم الرياضي، وكما شاهدتم تتنافس جميع الموظفين في المسابقات من أجل تحقيق الفوز وعمل اليوم الرياضي الى اتاحة الفرصة لتقارب الموظفين وخلق التنافس فيما بينهم بروح رياضية عالية، كما انه كسر روتين الحياة العملية اليومية بالاندماج والمشاركة وكسب اللياقة البدنية والصحية وتراوحت المسابقات التي قمنا بتنظيمها بين كرة القدم وكرة السلة والتنس بالاضافة الى العديد من الأنشطة الرياضية والمسابقات الترفيهية التي استمتع بها الجميع .