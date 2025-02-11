د.ب.أ: ضمن منتخبا الأرجنتين والبرازيل مقعديهما ببطولة كأس العالم للشباب لكرة القدم، المقرر إقامتها في تشيلي في وقت لاحق من العام الحالي، بفضل فوزهما في الجولة الثالثة من الدور النهائي لبطولة كأس أميركا الجنوبية تحت 20 سنة. ويعتبر المنتخبان اللاتينيان من أقوى منتخبات القارة والعالم، حيث فازت الأرجنتين بست نسخ من كأس العالم تحت 20 سنة، وهو الرقم القياسي في البطولة، بينما تأتي البرازيل خلفها بخمسة ألقاب. وتغلبت البرازيل 3/‏1 على باراجواي، لتتأهل إلى تشيلي 2025 رغم تبقي جولتان على النهاية، بينما تبعتها الأرجنتين لاحقًا بفوزها 1/‏صفر على كولومبيا، ليرفع كلا المنتخبين رصيديهما إلى 9 نقاط، وبفارق 6 نقاط كاملة عن بقية المنتخبات الأربعة في الدور النهائي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تأهل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.