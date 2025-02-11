نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي.. ماذا ينتظر صلاح؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق ومحبي كرة القدم الإنجليزية لمتابعة مباراة ليفربول وإيفرتون وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

موعد مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن تقام مباراة ليفربول وإيفرتون يوم الأربعاء 12 فبراير 2025 على ستاد جوديسون بارك معقل إيفرتون وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت مصر والساعة العاشرة والنصف مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة الحادية عشر والنصف مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تنقل مباريات الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حيث ستقوم قناةbeIN Sports HD 1 بنقل أحداث مباراة ليفربول وإيفرتون وسيقوم عامر الخوذيري بالتعليق على أحداث اللقاء.

فاز ليفربول على بورنموث بثنائية نظيفة في الجولة الماضية من البريميرليج كما فاز إيفرتون على ليستر سيتي برباعية نظيفة في نفس الجولة.

يحتل ليفربول المركز الأول برصيد 56 نقطة في جدول الدوري الإنجليزي بينما يحتل إيفرتون المركز السادس عشر برصيد 26 نقطة.

موقف ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي

احتل ليفربول المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي برصيد 82 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 24 مباراة وتعادل في 10 مباريات وخسر 4 مباريات.

في حين احتل إيفرتون المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي برصيد 40 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 13 مباراة وتعادل في 9 مباريات وخسر 16 مباراة.