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أحمد جودة - القاهرة - يرغب محبو مشاهدة المباريات الأوروبية الكبرى في معرفة معلقي مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد، حيث يجمعهما لقاء ناري مساء اليوم الثلاثاء 11-2-2025 في ذهاب ملحق دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

تبدأ أحداث مباراة مانشستر سيتي ضد ريال مدريد اليوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر صباحًا بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

يمكنكم مشاهدة مباراة مباراة مانشستر سيتي ضد ريال مدريد مساء اليوم الثلاثاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD.

معلقو مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

أسندت إدراة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، مهمة التعليق على أحداث مباراة مانشستر سيتي ضد ريال مدريد في ذهاب ملحق دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا للمعلق التونسي عصام الشوالي.