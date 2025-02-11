القنوات الناقلة لموقعة مانشستر سيتي وريال مدريد الليلة في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي نظيره ريال مدريد الإسباني مساء اليوم الثلاثاء لمواجهة الحادي عشر من شهر يناير الجاري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحتضن ملعب "الاتحاد"، هذه المواجهة التي ستجمع بين فريقي مانشستر سيتي وريال مدريد، ضمن منافسات ذهاب ملحق دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

تنطلق صافرة البداية لمباراة مانشستر سيتي ضد ريال مدريد اليوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر صباحًا بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

تذاع مباراة مانشستر سيتي ضد ريال مدريد مساء اليوم الثلاثاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق التونسي عصام الشوالي.