موعد مباراة بوروسيا دورتموند وسبورتنج لشبونة في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع عريض من عشاق ومحبي الكرة الأوروبية عن موعد مباراة بوروسيا دورتموند وسبورتنج لشبونة وذلك ضمن منافسات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

موعد مباراة بوروسيا دورتموند وسبورتنج لشبونة في دوري أبطال أوروبا

من المقرر أن تقام مباراة بوروسيا دورتموند وسبورتنج لشبونة يوم الثلاثاء 11 فبراير 2025 على ملعب خوسيه الفالادي معقل سبورتنج لشبونة وذلك ضمن منافسات دور خروج المغلوب في بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستبث أحداث مباراة بوروسيا دورتموند وسبورتنج لشبونة عبر شبكة قنوات beIN Sports HD 3 وسيقوم علي محمد علي بالتعليق على أحداث اللقاء.

فاز بوروسيا دورتموند في الجولة الماضية على شاختار دونيتسك الأوكراني بثلاثة أهداف مقابل هدف بينما تعادل سبورتنج لشبونة مع بولونيا بهدف لكل منهما في نفس الجولة.

يحتل بوروسيا دورتموند المركز العاشر برصيد 15 نقطة بينما يحتل سبورتينج لشبونة المركز الثالث والعشرين برصيد 11 نقطة.