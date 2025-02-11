نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بقيادة مرموش وهالاند.. تشكيل مانشستر سيتي المتوقع ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف مانشستر سيتي الإنجليزي نظيره ريال مدريد الإسباني، في إطار منافسات مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2024-2025.

مانشستر سيتي يستضيف ريال مدريد في الشامبيونزليج

ويحتضن ملعب الاتحاد معقل السيتيزنز، مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد، ضمن فعاليات ذهاب مباريات الملحق المؤهل لدور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، والتي تقام بشكلها الجديد هذا الموسم.

موعد مواجهة مانشستر سيتي وريال مدريد في الشامبيونزليج

ومن المقرر، أن تنطلق المواجهة المرتقبة بين المان سيتي وريال مدريد، يوم الثلاثاء الموافق 11 فبراير 2025، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، والحادية عشر بتوقيت السعودية وقطر، والثانية عشر بتوقيت عمان والإمارات.

ومن المتوقع، أن يدخل مانشستر سيتي المواجهة بتشكيل مكون من:

▪︎حراسة المرمى: إيدرسون.

▪︎خط الدفاع: جفارديول - أكانجي - ستونز - نونيس.

▪︎خط الوسط: برناردو - كوفاسيتش - فودين.

▪︎خط الهجوم: هالاند - سافيو - عمر مرموش.

القنوات الناقلة لمواجهة مانشستر سيتي وريال مدريد في الشامبيونزليج

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وهي الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا لموسم 2024-2025، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا على قناة bein sports HD1، ويتولى المعلق التونسي المميز عصام الشوالي التعليق على أحداث اللقاء.