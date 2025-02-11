مبابي وفينيسيوس يقودان تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام مانشستر سيتي

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أحمد جودة - القاهرة - يحل ريال مدريد الإسباني ضيفًا ثقيلًا على نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي، في إطار منافسات مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2024-2025.

ريال مدريد يحل ضيفا على مانشستر سيتي في الشامبيونزليج

ويستضيف ملعب الاتحاد معقل السيتيزنز، مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد، ضمن فعاليات ذهاب مباريات الملحق المؤهل لدور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، والتي تقام بشكلها الجديد هذا الموسم.

موعد مواجهة مانشستر سيتي وريال مدريد في الشامبيونزليج

تنطلق المواجهة المرتقبة بين المان سيتي وريال مدريد، يوم الثلاثاء الموافق 11 فبراير 2025، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، والحادية عشر بتوقيت السعودية وقطر، والثانية عشر بتوقيت عمان والإمارات.

ومن المتوقع، أن يدخل ريال مدريد المباراة، بتشكيل مكون من:

▪︎حراسة المرمى: كورتوا.

▪︎خط الدفاع: جارسيا - أسنسيو - تشواميني - فالفيردي.

▪︎خط الوسط: سيبايوس - كامافينجا - بيلينجهام.

▪︎خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - رودريجو - كيليان مبابي.

القنوات الناقلة لمواجهة مانشستر سيتي وريال مدريد في الشامبيونزليج

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وهي الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا لموسم 2024-2025، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا على قناة bein sports HD1، ويتولى المعلق التونسي المميز عصام الشوالي التعليق على أحداث اللقاء.