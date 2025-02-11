موعد مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد مانشستر سيتي الإنجليزي لخوض مواجهة نارية أمام نظيره ريال مدريد الإسباني، في إطار منافسات مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2024-2025.

مانشستر سيتي في مواجهة نارية أمام ريال مدريد بالشامبيونزليج

ويستقبل ملعب الاتحاد معقل السيتيزنز، مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد، ضمن فعاليات ذهاب مباريات الملحق المؤهل لدور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، والتي تقام بشكلها الجديد هذا الموسم.

موعد مواجهة مانشستر سيتي وريال مدريد في الشامبيونزليج

تنطلق المواجهة المرتقبة بين المان سيتي وريال مدريد، يوم الثلاثاء الموافق 11 فبراير 2025، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، والحادية عشر بتوقيت السعودية وقطر، والثانية عشر بتوقيت عمان والإمارات.

القنوات الناقلة لمواجهة مانشستر سيتي وريال مدريد في الشامبيونزليج

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وهي الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا لموسم 2024-2025، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا على قناة bein sports HD1، ويتولى المعلق التونسي المميز عصام الشوالي التعليق على أحداث اللقاء.