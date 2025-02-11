نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة يوفنتوس وآيندهوفن في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس مع نظيره آيندهوفن مساء اليوم الثلاثاء الموافق الحادي عشر من شهر نوفمبر الجاري، ضمن منافسات ذهاب ملحق دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا 2024-2025.

ويستضيف ملعب "أليانز ستاديوم"، هذا اللقاء الذي سيجمع بين فريقي يوفنتوس وآيندهوفن، ضمن منافسات ذهاب ملحق دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة يوفنتوس ضد آيندهوفن في دوري أبطال أوروبا

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة يوفنتوس ضد آيندهوفن اليوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر صباحًا بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ضد آيندهوفن في دوري أبطال أوروبا

تُنقل مباراة يوفنتوس ضد آيندهوفن مساء اليوم الثلاثاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 2HD، بتعليق المعلق الجزائري حفيظ دراجي.