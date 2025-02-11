تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام بريست في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - استقر لويس إنريكي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، على التشكي

ل الأقرب الذي سيبدأ به مباراة ستاد بريست، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد بريست

ومن المقرر أن تقام مباراة باريس سان جيرمان وبريست، مساء اليوم الثلاثاء 11 فبراير 2025، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، على ملعب "رودورو" في مدينة بريست.

وستنطلق صافرة مباراة باريس سان جيرمان ضد بريست، في تمام الساعة 7:45 مساءً بتوقيت القاهرة، 8:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام بريست

حارس المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: أشرف حكيمي - ماركينيوس - باتشو - نونو مينديز.

خط الوسط: فابيان رويز - لي كانج إن - فيتينيا.

الهجوم: برادلي باركولا - عثمان ديمبيلي - خفيشا كفاراتسخيليا.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وبريست في دوري أبطال أوروبا

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات beIN Sports، هي الوكيل الحصري لاذاعة مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسيتم بث المباراة على قناة beIN Sports HD 1.