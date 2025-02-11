نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الأهلي السابق: جروس لم يضف جديدًا للزمالك.. وفتوح يمر بمرحلة تراجع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال ياسر ريان نجم النادي الأهلي السابق بأن أحمد فتوح لاعب الزمالك بعيد عن مستواه خلال الفترة الأخيرة وبنتايج الأفضل خلال الفترة الحالية.

وأضاف ريان في تصريحاته لـ ستاد المحور: أحمد فتوح مضغوط نفسيا ومتواضع على المستوى البدني، فهو لم يصنع أي أهداف منذ عودته للمشاركة في المباريات.

وتابع: السويسري كريستيان جروس لم يقدم أي جديد مع نادي الزمالك وقرار تعيينه كان خطأ.