نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ياسر ريان: ناصر ماهر لا يستحق الطرد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال ياسر ريان نجم النادي الأهلي السابق، إن ناصر ماهر لا يستحق الطرد في مباراة الإسماعيلي ولاعبو الدراويش لديهم القدرة على استفزاز لاعبي المنافس.

وتابع ياسر ريان خلال تواجده ضيفًا على برنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور: "ناصر ماهر لم يخرج عن النص ضد لاعب الإسماعيلي دون سبب".

وأضاف: "محمد يوسف حقق نتائج مميزة مع حرس الحدود، والفريق يلعب كرة جماعية ومحمد يوسف نجح في تكوين فريق قوي".

وأكمل:" مصطفى أبوالخير أحد أولادي وهو لاعب مميز ويمتلك إمكانيات مزيج بين أكرم توفيق ومروان عطية".

واختتم:" إنبي والجونة ومودرن سبورت ومعهم غزل المحلة سيستمروا في المعاناة حتى نهاية الموسم".