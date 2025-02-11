موعد مباراة باريس سان جيرمان وستاد بريست في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، ضيفا ثقيلا على نظيره فريق بريست، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 11 من شهر فبراير الجاري، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد بريست

ومن المقرر أن تقام مباراة باريس سان جيرمان وبريست، مساء اليوم الثلاثاء 11 فبراير 2025، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، على ملعب "رودورو" في مدينة بريست.

وستنطلق صافرة مباراة باريس سان جيرمان ضد بريست، في تمام الساعة 7:45 مساءً بتوقيت القاهرة، 8:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وبريست في دوري أبطال أوروبا

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات beIN Sports، هي الوكيل الحصري لاذاعة مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسيتم بث المباراة على قناة beIN Sports HD 1.