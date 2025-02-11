نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاعب رايس سان جيرمان ينفي القدوم إلى الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف عبد الله ياسين لاعب فريق باريس سان جيرمان والمقاولون العرب السابق، أنه لم يوقع على عقود انتقال إلى فريق الجونة وأن الموضوع كله كان مفاوضات فقط لا غير ولكنه لم ينضم إلى صفوف الفريق.

وقال عبد الله ياسين في تصريحات خاصة لـ ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور: "هذا الأمر أثر كثيرًا على خطوتي الجديدة في الانتقالات الشتوية لأن الكل أعتقد أنني أنضميت إلى صفوف الجونة، لذلك تم إيقاف المفاوضات من قبل الأندية".

واختتم: "أمتلك أكثر من عرض حاليًا في الدوري الممتاز بعد تعثر المفاوضات مع الجونة ومن الممكن أن أوقع لأي نادي في الوقت الحالي لأنني لاعب حر".